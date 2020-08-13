UEFA Şampiyonlar Ligi toplu sonuçları! Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale kim çıktı? Paris Saint-Germain maçı kaç kaç bitti? UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final heyecanı başladı. Dün akşam Paris Saint-Germain karşı karşıya gelirken Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale kim çıktı ve UEFA Şampiyonlar Ligi toplu sonuçları merak edildi. Peki, Paris Saint-Germain maçı kaç kaç bitti?

Sporseverlerin heyecanla beklediği UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçları başladı. Paris Saint-Germain maçı ile start alan çeyrek final turunda Paris Saint-Germain maçı büyük heyecana sahne oldu. İşte, Paris Saint-Germain maçı sonucu ve UEFA Şampiyonlar Ligi toplu sonuçları! PARİS SAİNT-GERMAİN MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ? UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçında 1-0 geriden gelen Paris Saint-Germain, son dakikalarda bulduğu iki golle Atalanta'yı 2-1 mağlup ederek, ilk yarı finalist oldu. UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçında Atalanta ile Paris Saint-Germain, Portekiz'de bulunan Estadio do Sport Lisboa e Benfica stadında karşı karşıya geldi. Mücadeleyi İngiliz hakem üçlüsü Anthony Taylor, Gary Beswick ve Adam Nunn yönetti. ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE YARI FİNALE KİM ÇIKTI? 1-0 geriden geldiği karşılaşmanın son dakikalarında bulduğu gollerle Atalanta'yı 2-1 mağlup eden Paris Saint-Germain, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ilk yarı finalist oldu.