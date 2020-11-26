UEFA Şampiyonlar Ligi toplu sonuçlar ve Şampiyonlar Ligi'nde bu hafta oynanan maçların sonuçları! UEFA Şampiyonlar Ligi puan durumu!
Sporseverlerin heyecanla takip ettiği UEFA Şampiyonlar Ligi'nde haftanın maçları tamamlandı. İşte, Şampiyonlar Ligi'nde bu hafta oynanan maçların sonuçları ve UEFA Şampiyonlar Ligi puan durumu
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. İşte, UEFA Şampiyonlar Ligi toplu sonuçlar ve Şampiyonlar Ligi'nde bu hafta oynanan maçların sonuçları! UEFA Şampiyonlar Ligi puan durumu!
UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ TOPLU SONUÇLARI
Gruplarda alınan sonuçlar şöyle:
E Grubu
Rennes (Fransa) - Chelsea (İngiltere): 1-2
Krasnodar (Rusya) - Sevilla (İspanya): 1-2
F Grubu
Lazio (İtalya) - Zenit (Rusya): 3-1
Borussia Dortmund (Almanya) - Club Brugge (Belçika): 3-0
G Grubu
Dinamo Kiev (Ukrayna) - Barcelona (İspanya): 0-4
Juventus (İtalya) - Ferencvaros (Macaristan): 2-1
H Grubu
Paris Saint-Germain (Fransa) - Leipzig (Almanya): 1-0
Manchester United (İngiltere) - Medipol Başakşehir: 4-1