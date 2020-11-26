UEFA Şampiyonlar Ligi toplu sonuçlar ve Şampiyonlar Ligi'nde bu hafta oynanan maçların sonuçları! UEFA Şampiyonlar Ligi puan durumu!
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UEFA Şampiyonlar Ligi toplu sonuçlar ve Şampiyonlar Ligi'nde bu hafta oynanan maçların sonuçları! UEFA Şampiyonlar Ligi puan durumu!

26.11.2020 09:45 | Son Güncelleme: 26.11.2020 09:48
UEFA Şampiyonlar Ligi toplu sonuçlar ve Şampiyonlar Ligi'nde bu hafta oynanan maçların sonuçları! UEFA Şampiyonlar Ligi puan durumu!

Sporseverlerin heyecanla takip ettiği UEFA Şampiyonlar Ligi'nde haftanın maçları tamamlandı. İşte, Şampiyonlar Ligi'nde bu hafta oynanan maçların sonuçları ve UEFA Şampiyonlar Ligi puan durumu

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. İşte, UEFA Şampiyonlar Ligi toplu sonuçlar ve Şampiyonlar Ligi'nde bu hafta oynanan maçların sonuçları! UEFA Şampiyonlar Ligi puan durumu!

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ TOPLU SONUÇLARI

Gruplarda alınan sonuçlar şöyle:

E Grubu

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Rennes (Fransa) - Chelsea (İngiltere): 1-2

Krasnodar (Rusya) - Sevilla (İspanya): 1-2

F Grubu

Lazio (İtalya) - Zenit (Rusya): 3-1

Borussia Dortmund (Almanya) - Club Brugge (Belçika): 3-0

G Grubu

Dinamo Kiev (Ukrayna) - Barcelona (İspanya): 0-4

Juventus (İtalya) - Ferencvaros (Macaristan): 2-1

H Grubu

Paris Saint-Germain (Fransa) - Leipzig (Almanya): 1-0

Manchester United (İngiltere) - Medipol Başakşehir: 4-1

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