UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçları fikstürü! Şampiyonlar Ligi maçları saat kaçta, hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi maçları şifresiz mi?
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UEFA Şampiyonlar Ligi, Valencia, Spor, Güncel

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçları fikstürü! Şampiyonlar Ligi maçları saat kaçta, hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi maçları şifresiz mi?

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçları 10 Mart'ta oynanacak Valencia - Atalanta ve Leipzig - Tottenham maçları ile başlayacak. 11, 17 ve 18 Mart'ta oynanacak müsabakalar sonucu Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finalistler belli olacak. İşte UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçları fikstürü!

09.03.2020 11:51 | Son Güncelleme: 09.03.2020 11:51
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçları fikstürü! Şampiyonlar Ligi maçları saat kaçta, hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi maçları şifresiz mi?

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçları 10-11 ve 17-18 Mart tarihlerinde oynanacak. Karşılaşmalar sonrası UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçları belli olacak. Peki UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda hangi maçlar oynanacak. Şampiyonlar Ligi maçları saat kaçta, hangi kanalda? UEFA Şampiyonlar Ligi maçları şifresiz mi?

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ SON 16 TURU RÖVANŞ MAÇLARI FİKSTÜRÜ

10 MART SALI

Valencia (İspanya) - Atalanta (İtalya)/ İlk maç: (1-4)

Leipzig (Almanya) - Tottenham (İngiltere)/ İlk maç: (1-0)

11 MART ÇARŞAMBA

Liverpool (İngiltere) - Atletico Madrid (İspanya)/ İlk maç:(0-1)

Paris Saint-Germain (Fransa) - Borussia Dortmund (Almanya)/ İlk maç:(1-2)

17 MART SALI

Juventus (İtalya) - Olympique Lyon (Fransa)/ İlk maç:(0-1)

Manchester City (İngiltere) - Real Madrid (İspanya)/ İlk maç:(2-1)

18 MART ÇARŞAMBA

Bayern Münih (Almanya) - Chelsea (İngiltere)/ İlk maç:(3-0)

Barcelona (İspanya) - Napoli (İtalya)/ İlk maç: (1-1)

ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇLARI SAAT KAÇTA?

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçlarının tamamı saat 23.00'te başlayacak.

ŞAMPİYONLAR LİGİ HANGİ KANALDA?

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçları beINSPORTS ekranlarından yayınlanacak.

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇLARI ŞİFRESİZ Mİ?

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçları ücretli platform beINSPORTS'tan yayınlanacak.

SEO Editörü - Osman DEMİR
Osman DEMİR
SEO Editörü

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