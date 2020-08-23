UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonu 2020 - Paris Saint Germain mi Bayern Münih mi şampiyon oldu? Saat 22.00 itibari ile başlayan UEFA Şampiyonlar Ligi final maçı sonucu yani UEFA Şampiyonlar Ligi 28. şampiyonu belli olmasına sayılı dakikalar kaldı. Bayern Münih maçı hangi kanalda? PSG Bayern Münih maçı kaç kaç? Canlı Paris Saint Germain Bayern Münih maçı sonuçları

Türkiye saati ile 22.00'da başlayan Paris Saint Germain - Bayern Münih maçının ilk yarısı şu dakikalarda tamamlandı. Devre arasından sonra ikinci yarı başladı. Bayern Münih 1-0 öne geçti.

İlk gol Bayern Münih'li Kingsley Coman'dan 59.dakikada geldi.

PSG BAYERN MÜNİH MAÇI KAÇ KAÇ? CANLI TAKİP

Topla oynama, pas sayısı ve pas isabeti oranları gibi önemli pozisyonlar aşağıdaki gibidir.

Bayern Münih, PSG'ye karşı 1-0 öne geçti.

Bu sene 28. karşılaşma olacak Paris Saint-Germain (PSG) - Bayern Münih final maçı için nefesler tutuldu. Bayern Münih, Şampiyonlar Ligi tarihinde 6. kez kupayı kendi evine götürmek için mücadele edecek. Paris Saint-Germain (PSG) ise final yolu boyunca yalnızca bir kez mağlubiyet aldı.

PSG - BAYERN MÜNİH MAÇI HANGİ KANALDA?

Nefes kesici karşılaşma, beIN Sports Haber ve beIN Sports HD 1 kanallarından canlı olarak yayınlanıyor.

ŞAMPİYONLAR LİGİ ŞAMPİYONU KİM OLDU? ŞAMPİYONLAR LİGİ ŞAMPİYONU PSG Mİ BAYERN MÜNİH Mİ?

22.00'da başlayan final maçının şu an ilk yarısı oynanıyor. Maçın tamamlanması ile Alman takım Bayern Münih kupayı kaldıracak.

Bayern Münih 2020 UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonu oldu.