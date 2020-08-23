UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonu 2020 - Paris Saint Germain mi Bayern Münih mi şampiyon oldu?
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonu 2020 - Paris Saint Germain mi Bayern Münih mi şampiyon oldu?

Saat 22.00 itibari ile başlayan UEFA Şampiyonlar Ligi final maçı sonucu yani UEFA Şampiyonlar Ligi 28. şampiyonu belli olmasına sayılı dakikalar kaldı. Bayern Münih maçı hangi kanalda? PSG Bayern Münih maçı kaç kaç? Canlı Paris Saint Germain Bayern Münih maçı sonuçları

UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonu 2020 - Paris Saint Germain mi Bayern Münih mi şampiyon oldu?
23.08.2020 23:36 | Son Güncelleme: 23.08.2020 23:54

Türkiye saati ile 22.00'da başlayan Paris Saint Germain - Bayern Münih maçının ilk yarısı şu dakikalarda tamamlandı. Devre arasından sonra ikinci yarı başladı. Bayern Münih 1-0 öne geçti.

İlk gol Bayern Münih'li Kingsley Coman'dan 59.dakikada geldi.

PSG BAYERN MÜNİH MAÇI KAÇ KAÇ? CANLI TAKİP

Topla oynama, pas sayısı ve pas isabeti oranları gibi önemli pozisyonlar aşağıdaki gibidir.

UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonu 2020 - Paris Saint Germain mi Bayern Münih mi şampiyon oldu?

Bayern Münih, PSG'ye karşı 1-0 öne geçti.

Bu sene 28. karşılaşma olacak Paris Saint-Germain (PSG) - Bayern Münih final maçı için nefesler tutuldu. Bayern Münih, Şampiyonlar Ligi tarihinde 6. kez kupayı kendi evine götürmek için mücadele edecek. Paris Saint-Germain (PSG) ise final yolu boyunca yalnızca bir kez mağlubiyet aldı.

PSG - BAYERN MÜNİH MAÇI HANGİ KANALDA?

Nefes kesici karşılaşma, beIN Sports Haber ve beIN Sports HD 1 kanallarından canlı olarak yayınlanıyor.

UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonu 2020 - Paris Saint Germain mi Bayern Münih mi şampiyon oldu?

ŞAMPİYONLAR LİGİ ŞAMPİYONU KİM OLDU? ŞAMPİYONLAR LİGİ ŞAMPİYONU PSG Mİ BAYERN MÜNİH Mİ?

22.00'da başlayan final maçının şu an ilk yarısı oynanıyor. Maçın tamamlanması ile Alman takım Bayern Münih kupayı kaldıracak.

Bayern Münih 2020 UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonu oldu.

İlgili Haberler

Paris Saint Germain / PSG Bayern Münih ilk 11 belli oldu! UEFA Şampiyonlar Ligi Finali ilk 11
Paris Saint Germain / PSG Bayern Münih ilk 11 belli oldu! UEFA Şampiyonlar Ligi Finali ilk 11
2019 - 2020 UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonu kim oldu? Bayern Münih Şampiyonlar Ligi şampiyonu mu oldu? Golü kim attı?
2019 - 2020 UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonu kim oldu? Bayern Münih Şampiyonlar Ligi şampiyonu mu oldu? Golü kim attı?
Şampiyonlar Ligi şampiyonu kim oldu? Şampiyonlar Ligi Şampiyonu PSG mi Bayern Münih mi oldu?
Şampiyonlar Ligi şampiyonu kim oldu? Şampiyonlar Ligi Şampiyonu PSG mi Bayern Münih mi oldu?
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Giresun'daki sel sonrası bir çuval fındığı almaya çalışan iki fırsatçı gözaltına alındı 3. Sayfa
Giresun'daki sel sonrası bir çuval fındığı almaya çalışan iki fırsatçı gözaltına alındı
Erzincan'da meydana gelen kazanın altından filmlere konu olacak acı hikaye çıktı 3. Sayfa
Erzincan'da meydana gelen kazanın altından filmlere konu olacak acı hikaye çıktı
92 model Serçe'ye 45 bin TL verdi, adını da 'Koronasavar' koydu Ekonomi
92 model Serçe'ye 45 bin TL verdi, adını da 'Koronasavar' koydu
Koronavirüse direnç gösteren sarımsağın ihracatı durduruldu Ekonomi
Koronavirüse direnç gösteren sarımsağın ihracatı durduruldu
Tokat attığı kadın sürücü tekvandocu çıktı! Adamın dayak yediği anlar kameraya yansıdı Güncel
Tokat attığı kadın sürücü tekvandocu çıktı! Adamın dayak yediği anlar kameraya yansıdı
Antalya'da sahilde yürüyüş yapan kadına cinsel saldırı! 3 metrelik çukura sürükledi 3. Sayfa
Antalya'da sahilde yürüyüş yapan kadına cinsel saldırı! 3 metrelik çukura sürükledi
Fatih Portakal Fox TV'den ayrıldı
Fatih Portakal Fox TV'den ayrıldı
ABD Başkanı Trump, koronavirüs tedavisiyle ilgili 'çığır açan' bir gelişme açıklayacak
ABD Başkanı Trump, koronavirüs tedavisiyle ilgili "çığır açan" bir gelişme açıklayacak
Boş arazide cansız bedeni bulunan adamın, dövülerek öldürüldüğü ortaya çıktı
Boş arazide cansız bedeni bulunan adamın, dövülerek öldürüldüğü ortaya çıktı
Protestolarla sarsılan Lukaşenko, üzerinde çelik yelek ve elinde otomatik silah ile saraya geldi
Protestolarla sarsılan Lukaşenko, üzerinde çelik yelek ve elinde otomatik silah ile saraya geldi
Seferihisar'da otluk alanda çıkan yangında yaklaşık 50 araç yandı
Seferihisar'da otluk alanda çıkan yangında yaklaşık 50 araç yandı
Gün batımını izlerken uçurumdan düşen genç mühendis hayatını kaybetti
Gün batımını izlerken uçurumdan düşen genç mühendis hayatını kaybetti
Düğünde kavga çıktı, gelin ve 2 kişi hastanelik oldu
Düğünde kavga çıktı, gelin ve 2 kişi hastanelik oldu
Yunanistan'da günlük koronavirüs vaka sayısı en yüksek seviyeye ulaştı
Yunanistan'da günlük koronavirüs vaka sayısı en yüksek seviyeye ulaştı
En çok vakaya sahip olan 5 ilden biri olan Şanlıurfa'da 40 milyon TL'lik koronavirüs cezası kesildi
En çok vakaya sahip olan 5 ilden biri olan Şanlıurfa'da 40 milyon TL'lik koronavirüs cezası kesildi
Son Dakika: Giresun'da meydana gelen sel felaketinde toplam can kaybı 6'ya yükseldi
Son Dakika: Giresun'da meydana gelen sel felaketinde toplam can kaybı 6'ya yükseldi
Çakarlı aracı ile trafikte terör estiren maganda kayıplara karıştı
Çakarlı aracı ile trafikte terör estiren maganda kayıplara karıştı
Tokyo'da yüksek sıcaklıklardan hayatını kaybedenlerin sayısı 148'e yükseldi
Tokyo'da yüksek sıcaklıklardan hayatını kaybedenlerin sayısı 148'e yükseldi
Adana'daki orman yangınında 200 hektar alan yandı, 6 köy boşaltıldı
Adana'daki orman yangınında 200 hektar alan yandı, 6 köy boşaltıldı
Kolombiya bandıralı gemide 60 milyon TL değerinde kokain ele geçirildi
Kolombiya bandıralı gemide 60 milyon TL değerinde kokain ele geçirildi
Bursa'da katliam gibi trafik kazası: 4 ölü, 6 yaralı
Bursa'da katliam gibi trafik kazası: 4 ölü, 6 yaralı
Cinsel ilişkiye girdiği kadını baltayla öldüren zanlı: 400 lira fazla istediği için cinayeti işledim
Cinsel ilişkiye girdiği kadını baltayla öldüren zanlı: 400 lira fazla istediği için cinayeti işledim
Avrupa'da ikinci dalga alarmı! 5 ülkede vaka sayıları korkutan boyuta ulaştı
Avrupa'da ikinci dalga alarmı! 5 ülkede vaka sayıları korkutan boyuta ulaştı
Galatasaray, Ismaila Coulibaly ile anlaştı
Galatasaray, Ismaila Coulibaly ile anlaştı
Radamel Falcao ve eşi, Galatasaray'ın gündemindeki James Rodriguez'i İstanbul'a davet etti
Radamel Falcao ve eşi, Galatasaray'ın gündemindeki James Rodriguez'i İstanbul'a davet etti
'Çırpınırdı Karadeniz' şarkısıyla bilinen Azerin: Dünya tarihinde yeni bir devir açıldı
"Çırpınırdı Karadeniz" şarkısıyla bilinen Azerin: Dünya tarihinde yeni bir devir açıldı
İtalya'da günlük koronavirüs vaka sayısı yeniden binin üzerine çıktı
İtalya'da günlük koronavirüs vaka sayısı yeniden binin üzerine çıktı
Milan, Hakan Çalhanoğlu'na yıllık 3 milyon euro maaş teklif etti
Milan, Hakan Çalhanoğlu'na yıllık 3 milyon euro maaş teklif etti
Irmağa uçan otomobilin kadın sürücüsü, yüzerek kurtuldu
Irmağa uçan otomobilin kadın sürücüsü, yüzerek kurtuldu
Fenerbahçe'ye transfer olan Jose Sosa'dan ilk sözler: Türkiye'nin en büyük kulübüne geldim
Fenerbahçe'ye transfer olan Jose Sosa'dan ilk sözler: Türkiye'nin en büyük kulübüne geldim
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Donald Trump Angela Merkel Devlet Bahçeli Fahrettin Altun
Magazin Alişan Murat Boz Demet Akalın Acun Ilıcalı
Spor Ali Koç Erol Bulut Fatih Terim Malcolm Thomas Hamza Hamzaoğlu
Daha Fazla Sel Adana Yangın Dereli
Şu an buradasınız: UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonu 2020 - Paris Saint Germain mi Bayern Münih mi şampiyon oldu? - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.8.2020 00:15:35. #1.14#
title