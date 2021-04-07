UEFA Şampiyonlar Ligi: Porto: 0 - Chelsea: 2
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UEFA Şampiyonlar Ligi: Porto: 0 - Chelsea: 2

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
UEFA Şampiyonlar Ligi: Porto: 0 - Chelsea: 2

UEFA Şampiyonlar Ligi Çeyrek Finali'nde Chelsea, Porto'yu 2-0 yenerek rövanş için büyük avantaj elde etti.

UEFA Şampiyonlar Ligi Çeyrek Finali'nde Chelsea, Porto'yu 2-0 yenerek rövanş için büyük avantaj elde etti.

UEFA Şampiyonlar Ligi Çeyrek Finali'nde Chelsea ile Porto, İspanya'nın Ramon Sanchez Pizjuan Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. 32. dakikada Jorginho'nun pasında topla buluşan Mason Mount, İngiliz ekibi Chelsea'yi 1-0 öne geçirdi ve ilk yarı bu skorla sona erdi.

İkinci yarıda da etkili görünen taraf Chelsea oldu. 85. dakikada Ben Chilwell fileleri havalandırarak maçın skorunu belirledi. Sahadan 2-0 galip ayrılan İngiliz ekibi yarı finale bir adım daha yaklaştı.

-İHA-

UEFA Şampiyonlar Ligi: Porto: 0 - Chelsea: 2
UEFA Şampiyonlar Ligi: Porto: 0 - Chelsea: 2

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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