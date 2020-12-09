UEFA Şampiyonlar Ligi: Paris Saint Germain: 5 Medipol Başakşehir: 1 (Maç sonucu)

UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu altıncı maçında Medipol Başakşehir, deplasmanda Fransız ekibi Paris Saint Germain'e 5-1 mağlup oldu.

UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu altıncı maçında Medipol Başakşehir, deplasmanda Fransız ekibi Paris Saint Germain'e 5-1 mağlup oldu.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

50. dakikada sağ kanattan topla içeriye kat eden Neymar'ın, Di Maria ile duvar pası yaptıktan sonra ceza sahası dışında kaleyi cepheden gören pozisyonda yaptığı vuruş ağlarla buluştu. 4-0

56. dakikada Parades savunmadan çıkmak isterken topu Mahmut Tekdemir'e kaptırdı. Mahmut'un ceza sahası dışından çektiği şutu kaleci Navas kornere çeldi.

57. dakikada sağ taraftan kullanılan kornerde Deniz Türüç'ün içeriye ortasında savunmadan seken topa İrfan Can'ın sert vuruşu Mehmet Topal'a çarpıp filelere gitti. 4-1

62. dakikada orta sahada çalımlarla ilerleyen Neymar'dan pası alan Di Maria ceza sahasına girmeden topu Mbappe'ye aktardı. Bu oyuncunun hafif sağ çaprazdan müsait pozisyonda yaptığı vuruş ağlara gitti. 5-1

71. dakikada Neymar'ın ceza alanı dışı sol çaprazından çektiği sert şutu kaleci Mert Günok iki hamlede kontrol etti.

88. dakikada Bolingoli'nin pasında ceza sahası içinde topla buluşan Deniz Türüç'ün sol çaprazda son çizgiye inerek yaptığı vuruş kaleci Navas'a çarparak kornere çıktı.

Stat: Parc des Princes

Hakemler: Danny Makkelie xx, Mario Diks xx, Marcin Boniek xx

Paris Saint Germain: Keylor Navas xx, Alessandro Florenzi xx (Timothee Pembele dk. 80 ?), Marquinhos xx (Thilo Kehrer dk. 67 x), Danilo Pereira xx, Presnel Kimpembe xx (Abdou Diallo dk. 80 ?), Mitchel Bakker xx, Marco Verratti xx (Idrissa Gueye dk. 80 ?), Leandro Paredes xx, Rafinha xx (Angel Di Maria dk. 46 xxx), Kylian Mbappe xxx, Neymar xxx

Yedekler: Sergio Rico, Alexandre Letellier, Layvin Kurzawa, Colin Dagba, Ander Herrera, Bandiougou Fadiga, Moise Kean

Teknik Direktör: Thomas Tuchel

Medipol Başakşehir: Mert Günok xx, Rafael xx (Giuliano dk. 68 x), Carlos Ponck xx, Mehmet Topal xx, Hasan Ali Kaldırım xx (Bolingoli-Mbombo dk. 68 x), Berkay Özcan xx, Mahmut Tekdemir xx (Nacer Chadli dk. 89 ?), İrfan Can Kahveci xx, Fredrik Gulbrandsen xx (Emre Kaplan dk. 80 ?), Deniz Türüç xx, Enzo Crivelli xx (Demba Ba dk. 68 x)

Yedekler: Volkan Babacan, Ahmet Kıvanç, Enes Karakuş

Teknik Direktör: Okan Buruk

Goller: Neymar (dk. 21, 38 ve 50), Mbappe (dk. 42 pen. ve 62) (Paris Saint Germain), Mehmet Topal (dk. 57) (M.Başakşehir)

Sarı kartlar: Mahmut Tekdemir, Rafael, Mert Günok, Crivelli, Okan Buruk (M.Başakşehir), Pembele (Paris Saint Gemrain) - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı