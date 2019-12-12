UEFA Şampiyonlar Ligi: Paris Saint-Germain: 5 - Galatasaray: 0 (Maç sonucu)

12.12.2019 00:56 | Son Güncelleme: 12.12.2019 01:08

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nun son haftasında Galatasaray, Fransa deplasmanında Paris Saint-Germain ile karşılaştı. Mücadele ev sahibi ekibin 5-0 üstünlüğü ile sona erdi. Bu sonuçla Galatasaray, Avrupa'ya veda etti.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)



47. dakikada Mbappe'nin topuk pasında topla buluşan Neymar'ın ceza sahasına girer girmez vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 3-0



63. dakikada Neymar'ın uzun pasında ceza sahası sol çaprazında topu alan Mbappe'nin vuruşu filelerle buluştu. 4-0



82. dakikada ceza sahası içinde Ryan Donk'un Mbappe'ye yaptığı hareketin ardından hakem penaltı noktasını gösterdi.



83. dakikada beyaz noktanın başına geçen Cavani meşin yuvarlağı ağlara yolladı. 5-0



Stat: Parc des Princes



Hakemler: Istvan Kovacs xx, Vasile Marinescu xx, Ovidiu Artene xx



Paris Saint-Germain: Rico xx, Kouassi xxx (Verratti dk. 75 x), Diallo xxx, Marquinhos xx, Kurzawa xx, Paredes xx, Bernat xxx (Kehrer dk. 75 x), Sarabia xxx, Neymar xxx, Mbappe xxx, Icardi xxx (Cavani dk. 67 xx)



Yedekler: Navas, Thiago Silva, Julian Draxler, Eric Choupo-Moting



Teknik Direktör: Thomas Tuchel



Galatasaray: Muslera x, Mariano x, Donk x, Marcao x, Nagatomo x, Nzonzi x (Şener dk. 72 x), Lemina x, Seri x (Selçuk dk. 41 ?), Belhanda x, Ömer Bayram x, Emre Mor x (Falcao dk. 62 x)



Yedekler: Okan Koçuk, Emin Bayram, Erencan Yardımcı, Yunus Akgün



Teknik Direktör: Fatih Terim



Goller: Mauro Icardi (dk. 33), Sarabia (dk. 35), Neymar (dk. 47), Mbappe (dk. 63), Cavani (dk. 83 pen.) (PSG)



Sarı kartlar: Kurzawa (PSG), Mario Lemina, Belhanda, Nzonzi, Falcao, Muslera (Galatasaray) - PARİS

Kaynak: İHA