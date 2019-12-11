UEFA Şampiyonlar Ligi: Paris Saint-Germain: 2 - Galatasaray: 0 (İlk yarı)
UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nun son haftasında Galatasaray, Fransa deplasmanında Paris Saint-Germain ile karşılaşıyor.
UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nun son haftasında Galatasaray, Fransa deplasmanında Paris Saint-Germain ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı ev sahibi ekibin 2-0 üstünlüğü ile sona erdi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
4. dakikada sol kanattan Bernat'ın ortasında ceza sahası dışından Sarabia'nın vuruşunda Muslera topu güçlükle çeldi.
20. dakikada orta sahadan aldığı topla ceza sahasına sokulan Mario Lemina'nın şutu yandan auta çıktı.
24. dakikada verkaç yaparak son çizgiye inen Neymar'ın pasında ceza sahası içinde Mbappe'nin şutunda kaleci Muslera gole izin vermedi.
33. dakikada Neymar'ın ara pasında sol kanattan ceza sahasına giren Mbappe'nin pasında Mauro Icardi boş kaleye meşin yuvarlağı yolladı. 1-0
35. dakikada Neymar'ın pasında ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Sarabia'nın yerden şutundan meşin yuvarlak köşeden ağlarla buluştu. 2-0
Stat: Parc des Princes
Hakemler: Istvan Kovacs xx, Vasile Marinescu xx, Ovidiu Artene xx
Paris Saint-Germain: Rico xx, Kouassi xxx, Diallo xxx, Marquinhos xx, Kurzawa xx, Paredes xx, Bernat xxx, Sarabia xxx, Neymar xxx, Mbappe xxx, Icardi xxx
Yedekler: Navas, Thiago Silva, Thilo Kehrer, Julian Draxler, Marco Verratti, Cavani, Eric Choupo-Moting
Teknik Direktör: Thomas Tuchel
Galatasaray: Muslera xx, Mariano x, Donk x, Marcao x, Nagatomo x, Nzonzi x, Lemina x, Seri x (Selçuk dk. 41 ?), Belhanda x, Ömer Bayram x, Emre Mor x
Yedekler: Okan Koçuk, Emin Bayram, Şener Özbayraklı, Falcao, Erencan Yardımcı, Yunus Akgün
Teknik Direktör: Fatih Terim
Goller: Mauro Icardi (dk. 33), Sarabia (dk. 35) (PSG)
Sarı kart: Kurzawa (PSG) - PARİS