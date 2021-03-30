UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Porto-Chelsea eşleşmesinin maçları İspanya'da oynanacak
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UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Porto-Chelsea eşleşmesinin maçları İspanya'da oynanacak

Anadolu Ajansı / Hüseyin Burak Demirer - Haberler | Spor
UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Porto-Chelsea eşleşmesinin maçları İspanya'da oynanacak

Portekiz'in Porto ile İngiltere'nin Chelsea takımları arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final karşılaşmaları, İspanya'nın Sevilla kentinde yapılacak.

Sarı-Lacivertliler'in listesindeki Teknik Direktör Sarri, kendisine gelen tekliflerle ilgili verdiği kararı açıkladı
Sarı-Lacivertliler'in listesindeki Teknik Direktör Sarri, kendisine gelen tekliflerle ilgili verdiği kararı açıkladı

Portekiz'in Porto ile İngiltere'nin Chelsea takımları arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final karşılaşmaları, İspanya'nın Sevilla kentinde yapılacak.

UEFA'nın internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, 7 Nisan'da Portekiz'de oynanması gereken ilk maça ve 13 Nisan'da İngiltere'de oynanması gereken rövanşa, yeni tip koronavirüs kaynaklı seyahat kısıtlamaları nedeniyle Ramon Sanchez Pizjuan Stadı ev sahipliği yapacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Burak Demirer

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