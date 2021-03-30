UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Porto-Chelsea eşleşmesinin maçları İspanya'da oynanacak

Portekiz'in Porto ile İngiltere'nin Chelsea takımları arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final karşılaşmaları, İspanya'nın Sevilla kentinde yapılacak.

Portekiz'in Porto ile İngiltere'nin Chelsea takımları arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final karşılaşmaları, İspanya'nın Sevilla kentinde yapılacak.

UEFA'nın internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, 7 Nisan'da Portekiz'de oynanması gereken ilk maça ve 13 Nisan'da İngiltere'de oynanması gereken rövanşa, yeni tip koronavirüs kaynaklı seyahat kısıtlamaları nedeniyle Ramon Sanchez Pizjuan Stadı ev sahipliği yapacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Burak Demirer