UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Leipzig-Liverpool maçı Macaristan'da yapılacak
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UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Leipzig-Liverpool maçı Macaristan'da yapılacak

07.02.2021 16:01 | Son Güncelleme: 07.02.2021 16:04
UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Leipzig-Liverpool maçı Macaristan'da yapılacak

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Almanya'nın Leipzig ile İngiltere'nin Liverpool takımları arasında yapılacak son 16 turu ilk maçı, iki ülke arasındaki seyahat kısıtlamaları nedeniyle Macaristan'da oynanacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Almanya'nın Leipzig ile İngiltere'nin Liverpool takımları arasında yapılacak son 16 turu ilk maçı, iki ülke arasındaki seyahat kısıtlamaları nedeniyle Macaristan'da oynanacak.

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre Leipzig'in Liverpool'u ağırlayacağı karşılaşmanın, Almanya ile İngiltere arasında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını yüzünden uygulanan seyahat kısıtlamaları sebebiyle Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki Puskas Arena'da oynanmasına karar verildi.

Karşılaşma, planlandığı gibi 16 Şubat Salı günü TSİ 23.00'te başlayacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mutlu Demirtaştan

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