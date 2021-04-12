UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarı finalistler belli oluyor
Anadolu Ajansı / Abdulkadir Karakaya - Haberler | Spor
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final rövanş maçları yarın başlayacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final rövanş maçları yarın başlayacak.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda, yarın ve 14 Nisan Çarşamba günü 4 maç oynanacak.
Tamamı TSİ 22.00'de başlayacak ve beIN Sports'un kanallarından yayımlanacak karşılaşmaların programı şöyle:
Yarın:
Paris Saint-Germain (Fransa) - Bayern Münih (Almanya) (3-2)
Chelsea (İngiltere) - Porto (Portekiz) (2-0)
14 Nisan Çarşamba:
Liverpool (İngiltere) - Real Madrid (İspanya) (1-3)
Borussia Dortmund (Almanya) - Manchester City (İngiltere) (1-2)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulkadir Karakaya