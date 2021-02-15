UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu heyecanı başlıyor
15.02.2021 11:45 | Son Güncelleme: 15.02.2021 12:22
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turunda yarın ve 17 Şubat Çarşamba günü toplam 4 karşılaşma yapılacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turunda yarın ve 17 Şubat Çarşamba günü toplam 4 karşılaşma yapılacak.
Bu turun ilk mücadeleleri, 23 ve 24 Şubat'taki müsabakalarla tamamlanacak.Çeyrek finale yükselen takımlar, 9-10 Mart ile 16-17 Mart tarihlerindeki rövanş karşılaşmaları sonunda belli olacak.TSİ 23.00'te başlayacak son 16 turu ilk maçlarının programı şöyle: YARIN: Leipzig (Almanya) - Liverpool (İngiltere)Barcelona (İspanya) - Paris Saint-Germain (Fransa)17 ŞUBAT ÇARŞAMBA: Sevilla (İspanya) - Borussia Dortmund (Almanya)Porto (Portekiz) - Juventus (İtalya)23 ŞUBAT SALI: Atletico Madrid (İspanya) - Chelsea (İngiltere)Lazio (İtalya) - Bayern Münih (Almanya)24 ŞUBAT ÇARŞAMBA: Atalanta (İtalya) - Real Madrid (İspanya)Borussia Mönchengladbach (Almanya) - Manchester City (İngiltere)
Kaynak: Demirören Haber Ajansı