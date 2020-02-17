Haberler » Spor » UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu başlıyor - Spor

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu başlıyor

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu, yarın oynanacak maçlarla başlayacak.

17.02.2020 10:24 | Son Güncelleme: 17.02.2020 10:24
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu başlıyor

son 16 turu, yarın oynanacak maçlarla başlayacak.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvasının son 16 turunda yarın ve 19 Şubat günü toplam 4 karşılaşma yapılacak. Bu turun ilk mücadeleleri, 25 ve 26 Şubat'taki müsabakalarla tamamlanacak.

Çeyrek finale yükselen takımlar, 10-11 Mart ile 17-18 Mart tarihlerindeki rövanş karşılaşmaları sonunda belli olacak.

Tamamı TSİ 23.00'te başlayacak son 16 turu ilk maçlarının programı şöyle:

Yarın:

Atletico Madrid () - Liverpool ()


Borussia Dortmund (Almanya) - Paris Saint-Germain (Fransa)

19 Şubat Çarşamba:

Atalanta (İtalya) - Valencia (İspanya)


Tottenham (İngiltere) - Leipzig (Almanya)


25 Şubat Salı:

Chelsea (İngiltere) - Bayern Münih (Almanya)

Napoli (İtalya) - Barcelona (İspanya)

26 Şubat Çarşamba:

Olympique Lyon (Fransa) - Juventus (İtalya)

Real Madrid (İspanya) - Manchester City (İngiltere)

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler