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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 eşleşmeleri belli oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 eşleşmeleri belli oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 eşleşmeleri, kura çekimi sonucunda belli oldu.

Uefa Şampiyonlar Ligi'nde son 16 eşleşmeleri, kura çekimi sonucunda belli oldu.

Uefa Şampiyonlar Ligi'nde grup maçlarının ardından son 16 turu eşleşmeleri, İsviçre'nin Nyon kentinde çekilen kuranın ardından belli oldu. Son 16 turunda ilk maçlar 15-16 ve 22-23 Şubat, rövanş karşılaşmaları 8-9 Mart ve 15-16 Mart tarihlerinde oynanacak.

Şampiyonlar Ligi 2021-2022 sezonunda Ajax, Bayern Münih, Juventus, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Real Madrid ve Lille gruplarını lider tamamlarken; Atletico Madrid, Chelsea, Inter, Paris Saint-Germain, Sporting Lizbon, Salzburg, Benfica ve Villarreal ise ikinci olarak gruptan çıkan takımlar oldu.

Uefa Şampiyonlar Ligi son 16 turunda eşleşmeler şöyle:

Benfica - Real Madrid

Villarreal - Manchester City

Atletico Madrid - Bayern Münih

Salzburg - Liverpool

Inter - Ajax

Sporting - Juventus

Chelsea - Lille

PSG - Manchester United - İSTANBUL

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