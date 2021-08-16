UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off heyecanı başlıyor
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off heyecanı başlıyor

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off heyecanı başlıyor
Anadolu Ajansı / Yunus Kaymaz - Haberler | Spor

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off turu başlıyor.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off turu başlıyor.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasında play-off turunun ilk ayağı, yarın ve 18 Ağustos Çarşamba günü yapılacak.

Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalacak ekipler, 24-25 Ağustos'taki rövanşların ardından belli olacak.

Play-off turunda tamamı TSİ 22.00'de başlayacak maçlar şöyle:

17 Ağustos Salı

Monaco (Fransa) - Shakhtar Donetsk (Ukrayna)

Sheriff Tiraspol (Moldova) - Dinamo Zagreb (Hırvatistan)

Salzburg (Avusturya) - Brondby (Danimarka)

18 Ağustos Çarşamba

Benfica (Portekiz) - PSV Eindhoven (Hollanda)

Malmö (İsveç) - Ludogorets (Bulgaristan)

Young Boys (İsviçre) - Ferencvaros (Macaristan)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Kaymaz

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