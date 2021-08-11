UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Play-Off'a yükselen takımlar belli oldu
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Play-Off'a yükselen takımlar belli oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Play-Off'a yükselen takımlar belli oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. Eleme Turu rövanş maçları oynanan 10 karşılaşmayla tamamlandı ve Play-Off Turu'na yükselenler belli oldu.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. Eleme Turu rövanş maçları oynanan 10 karşılaşmayla tamamlandı ve Play-Off Turu'na yükselenler belli oldu.

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu rövanş maçlarının ardından Ferencvaros, Sheriff Tiraspol, Shakhtar Donetsk, Monaco, PSV Eindhoven, Young Boys, Ludogorets, Benfica, Malmö ve Dinamo Zagreb, play-off turuna yükseldi.

Öte yandan Young Boys'un Cluj'u ağırladığı mücadelede Türk hakem Cüneyt Çakır görev aldı. Mücadele ev sahibi ekibin 3-1 üstünlüğü ile sonuçlandı.

Bu akşam oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Slavia Prag (Çekya) 1 - Ferencvaros (Macaristan) 0

Sheriff Tiraspol (Moldova) 1 - Kızılyıldız (Sırbistan) 0

Shakhtar Donetsk (Ukrayna) 2 - Genk (Belçika) 1

Monaco (Fransa) 3 - Sparta Prag (Çekya) 1

Midtjylland (Danimarka) 0 - PSV Eindhoven (Hollanda): 1

Ludogorets (Bulgaristan) 2 - Olympiakos (Yunanistan) 2 (4-1 penaltılarla)

Young Boys (İsviçre) 3 - CFR Cluj (Romanya) 1

Benfica (Portekiz) 2 - Spartak Moskova (Rusya) 0

Rangers (İskoçya) 1 - Malmö (İsveç) 2

Legia Varşova (Polonya) 0 - Dinamo Zagreb (Hırvatistan) 1 - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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