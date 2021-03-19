UEFA Şampiyonlar Ligi'nde kuralar çekildi
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde kuralar çekildi

19.03.2021 14:34 | Son Güncelleme: 19.03.2021 14:43
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde kuralar çekildi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde kura çekimleri yapıldı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde kura çekimleri yapıldı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek ve yarı final kura çekimi İsviçre'nin Nyon kentinde düzenlendi. Kura çekimini TFF yönetim kurulu üyesi Hamit Altıntop yaptı. Geçen senenin şampiyonu Liverpool, Real Madrid ile eşleşti. UEFA Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final müsabakaları 6-7 ve 13-14 Nisan'da yapılacak. Yarı final maçları ise 27-28 Nisan ve 4-5 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilecek. UEFA Şampiyonlar Ligi Finali İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.

Çeyrek Final eşleşmeleri

Manchester City - Borussia Dortmund

Porto - Chelsea

Bayern Münih - PSG

Real Madrid - Liverpool

Yarı Final eşleşmeleri

Bayern/PSG - Man City/Dortmund

Real Madrid/Liverpool - Porto/Chelsea - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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