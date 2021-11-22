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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan 5. hafta maçlarıyla sürecek

AA / Fatih Erel - Haberler | Spor
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan 5. hafta maçlarıyla sürecek

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup maçlarının 5. haftası yarın başlayacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup maçlarının 5. haftası yarın başlayacak.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonunun 5. hafta karşılaşmaları, yarın ve 24 Kasım Çarşamba günü oynanacak.

Beşiktaş, C Grubu beşinci maçında 24 Kasım Çarşamba günü Hollanda temsilcisi Ajax'ı konuk edecek.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 5. hafta maçlarının programı şöyle:

Yarın:

20.45 Dinamo Kiev (Ukrayna) - Bayern Münih ( Almanya )

20.45 Villarreal ( İspanya ) - Manchester United (İngiltere)

23.00 Barcelona (İspanya) - Benfica (Portekiz)

23.00 Sevilla (İspanya) - Wolfsburg (Almanya)

23.00 Lille (Fransa) - Salzburg (Avusturya)

23.00 Chelsea (İngiltere) - Juventus ( İtalya )

23.00 Young Boys (İsviçre) - Atalanta (İtalya)

23.00 Malmö (İsveç) - Zenit (Rusya)

24 Kasım Çarşamba:

20.45 Beşiktaş - Ajax (Hollanda)

20.45 Inter (İtalya) - Shakhtar Donetsk (Ukrayna)

23.00 Manchester City (İngiltere) - Paris Saint-Germain (Fransa)

23.00 Club Brugge (Belçika) - Leipzig (Almanya)

23.00 Liverpool (İngiltere) - Porto (Portekiz)

23.00 Atletico Madrid (İspanya) - Milan (İtalya)

23.00 Sporting Lizbon (Portekiz) - Borussia Dortmund (Almanya)

23.00 Sheriff (Moldova) - Real Madrid (İspanya)

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AA / Fatih Erel - Spor Haberleri

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