UEFA Şampiyonlar Ligi'nde haftanın futbolcusu: Rodrygo

08.11.2019 15:40 | Son Güncelleme: 08.11.2019 15:40

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 4. haftanın en iyi futbolcusu Galatasaray'a 3 gol atan Real Madrid'in 18 yaşındaki yıldızı Rodrygo seçildi.

UEFA'nın resmi internet sitesinde yapılan haftanın en iyi futbolcusu anketinin sonuçları belli oldu. Ankette Galatasaray'a karşı 3 gol kaydeden Real Madrid'in Brezilyalı futbolcusu Rodrygo, en fazla oyu aldı ve haftanın futbolcusu seçildi. 18 yaşındaki oyuncu aynı zamanda haftanın da 11'inde de yer almıştı.

Oylamada ayrıca Borussia Dortmund'dan Achraf Hakimi, Paris Saint-Germain'den Keylor Navas ve Tottenham'dan Son Heung-min de bulunuyordu.

(Oğuzhan Ort/İHA)

Kaynak: İHA