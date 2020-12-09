UEFA Şampiyonlar Ligi'nde günün sonuçları

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde E, F, G ve H Grubu'nda maçlar tamamlandı. Buna göre Chelsea, Sevilla, Borussia Dortmund, Lazio, Juventus, Barcelona, RB Leipzig ve PSG gruplarından çıkan takımlar oldu.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde E, F, G ve H gruplarının son karşılaşmaları oynandı. H Grubu'nda Paris Saint Germain - Başakşehir karşılaşması turuncu-lacivertlilerin yardımcı antrenörü Pierre Webo'ya yapılan ırkçı söylemlerden dolayı yarıda kaldı. Grubun diğer maçında ise RB Leipzig, sahasında karşılaştığı Manchester United'ı 3-2 mağlup ederek gruptan çıktı. PSG, maçın yarıda kalmasına rağmen Manchester'a karşı ikili averaj üstünlüğünden dolayı gruptan çıkan ekip oldu.

E Grubu'nda Chelsea ve Sevilla, F Grubu'nda Borussia Dortmund ve Lazio, G Grubu'nda Juventus ve Barcelona, H Grubu'nda da RB Leipzig ve PSG adını son 16'ya yazdırdı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde günün toplu sonuçları şöyle:

E Grubu

Rennes: 1 - Sevilla: 3

Chelsea: 1 - Krasnodar: 1

F Grubu

Lazio: 2 - Club Brugge: 2

Zenit: 1 - Borussia Dortmund: 2

G Grubu

Dinamo Kiev: 1 - Ferencvaros: 0

Barcelona: 0 - Juventus: 3

H Grubu

RB Leipzig: 3 - Manchester United: 2

Paris Saint Germain - Başakşehir: Ertelendi - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı