UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın rakipleri belli oluyor

28.08.2019 12:30

Galatasaray'ın da yer alacağı UEFA Şampiyonlar Ligi grupları kura çekimi yarın TSİ 19.00'da Monaco'da gerçekleştirilecek. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup kuraları yarın çekilecek. 2019-2020 sezonu grup kura çekimi TSİ 19.00'da Monaco'da gerçekleşecek. Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon Türkiye'yi geçtiğimiz sezon ligi zirvede tamamlayan Galatasaray temsil edecek. Sarı-kırmızılılar, kuralarda 4. torbada yer alacak. 8 grupta toplam 32 takım mücadele edecek. Bu sezon ligde İngiltere, İspanya, İtalya ve Almanya'dan 4'er takım yer alacak. Grup maçları 17-18 Eylül'de başlayacak ve 10-11 Aralık'ta oynanacak son karşılaşmalarla tamamlanacak. Şampiyonlar Ligi'nde final 30 Mayıs 2020 tarihinde İstanbul'da Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak. Şampiyonlar Ligi gruplarına kalacak son takımlar bu akşam oynanacak play-off müsabakalarıyla belli olacak. Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde yer alması kesinleşen takımlar ise şöyle:

İspanya: Barcelona, Real Madrid, Atletico Madrid, Valencia İngiltere: Liverpool, Chelsea, Manchester City, Tottenham Hotspur İtalya: Juventus, Napoli, Inter, Atalanta Almanya: Bayern Münih, Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen, RB Leipzig Fransa: Paris, Lyon, LOSC Lille Rusya: Zenit, Lokomotiv Moskova Portekiz: Benfica Ukrayna: Shakhtar Donetsk Belçika: Genk TÜRKİYE: GALATASARAY Avusturya: Salzburg Yunanistan: Olympiacos Hırvatistan: GNK Dinamo Zagreb Sırbistan: Kızılyıldız

Kaynak: İHA