UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın rakipleri belli oluyor
Galatasaray'ın da yer alacağı UEFA Şampiyonlar Ligi grupları kura çekimi yarın TSİ 19.00'da Monaco'da gerçekleştirilecek.
Galatasaray'ın da yer alacağı UEFA Şampiyonlar Ligi grupları kura çekimi yarın TSİ 19.00'da Monaco'da gerçekleştirilecek. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup kuraları yarın çekilecek. 2019-2020 sezonu grup kura çekimi TSİ 19.00'da Monaco'da gerçekleşecek. Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon Türkiye'yi geçtiğimiz sezon ligi zirvede tamamlayan Galatasaray temsil edecek. Sarı-kırmızılılar, kuralarda 4. torbada yer alacak. 8 grupta toplam 32 takım mücadele edecek. Bu sezon ligde İngiltere, İspanya, İtalya ve Almanya'dan 4'er takım yer alacak. Grup maçları 17-18 Eylül'de başlayacak ve 10-11 Aralık'ta oynanacak son karşılaşmalarla tamamlanacak. Şampiyonlar Ligi'nde final 30 Mayıs 2020 tarihinde İstanbul'da Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak. Şampiyonlar Ligi gruplarına kalacak son takımlar bu akşam oynanacak play-off müsabakalarıyla belli olacak. Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde yer alması kesinleşen takımlar ise şöyle:
İspanya: Barcelona, Real Madrid, Atletico Madrid, Valencia İngiltere: Liverpool, Chelsea, Manchester City, Tottenham Hotspur İtalya: Juventus, Napoli, Inter, Atalanta Almanya: Bayern Münih, Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen, RB Leipzig Fransa: Paris, Lyon, LOSC Lille Rusya: Zenit, Lokomotiv Moskova Portekiz: Benfica Ukrayna: Shakhtar Donetsk Belçika: Genk TÜRKİYE: GALATASARAY Avusturya: Salzburg Yunanistan: Olympiacos Hırvatistan: GNK Dinamo Zagreb Sırbistan: Kızılyıldız