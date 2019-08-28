UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın rakipleri belli oluyor

Galatasaray'ın da yer alacağı UEFA Şampiyonlar Ligi grupları kura çekimi yarın TSİ 19.00'da Monaco'da gerçekleştirilecek.

28.08.2019 12:08
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın rakipleri belli oluyor

Galatasaray'ın da yer alacağı UEFA Şampiyonlar Ligi grupları kura çekimi yarın TSİ 19.00'da Monaco'da gerçekleştirilecek.


UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup kuraları yarın çekilecek. 2019-2020 sezonu grup kura çekimi TSİ 19.00'da Monaco'da gerçekleşecek. Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon Türkiye'yi geçtiğimiz sezon ligi zirvede tamamlayan Galatasaray temsil edecek. Sarı-kırmızılılar, kuralarda 4. torbada yer alacak. 8 grupta toplam 32 takım mücadele edecek. Bu sezon ligde İngiltere, İspanya, İtalya ve Almanya'dan 4'er takım yer alacak.


Grup maçları 17-18 Eylül'de başlayacak ve 10-11 Aralık'ta oynanacak son karşılaşmalarla tamamlanacak. Şampiyonlar Ligi'nde final 30 Mayıs 2020 tarihinde İstanbul'da Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak.


Şampiyonlar Ligi gruplarına kalacak son takımlar bu akşam oynanacak play-off müsabakalarıyla belli olacak.


Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde yer alması kesinleşen takımlar ise şöyle:


İspanya: Barcelona, Real Madrid, Atletico Madrid, Valencia


İngiltere: Liverpool, Chelsea, Manchester City, Tottenham Hotspur


İtalya: Juventus, Napoli, Inter, Atalanta


Almanya: Bayern Münih, Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen, RB Leipzig


Fransa: Paris, Lyon, LOSC Lille


Rusya: Zenit, Lokomotiv Moskova


Portekiz: Benfica


Ukrayna: Shakhtar Donetsk


Belçika: Genk


TÜRKİYE: GALATASARAY


Avusturya: Salzburg


Yunanistan: Olympiacos


Hırvatistan: GNK Dinamo Zagreb


Sırbistan: Kızılyıldız - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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