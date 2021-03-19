UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek ve yarı final kuraları çekildi
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek ve yarı final kuraları çekildi

19.03.2021 14:44 | Son Güncelleme: 19.03.2021 14:56
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek ve yarı final kuraları çekildi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final ve olası yarı final eşleşmeleri belli oldu.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final ve olası yarı final eşleşmeleri belli oldu.

İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde yapılan kura çekimine, koronavirüs salgını nedeniyle kulüp delegeleri katılamadı. Eski milli futbolcu ve Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop'un çektiği kurada, çeyrek final eşleşmeleri şöyle oluştu:

Manchester City (İngiltere) - Borussia Dortmund (Almanya)Porto (Portekiz) - Chelsea (İngiltere)Bayern Münih (Almanya) - Paris Saint Germain (Fransa)Real Madrid (İspanya) - Liverpool (İngiltere)Organizasyonun olası yarı final eşleşmeleri ise şöyle: Bayern Münih-Paris Saint Germain/ Manchester City-Borussia DortmundReal Madrid-Liverpool/ Porto-ChelseaFİNAL MAÇI İSTANBUL'DA

Devler Ligi'nde çeyrek final maçları 6-7 ve 13-14 Nisan tarihlerinde oynanacak. Yarı final karşılaşmaları ise 27-28 Nisan ile 4-5 Mayıs tarihlerinde yapılacak. Final maçı ise İstanbul'da 29 Mayıs Cumartesi günü Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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