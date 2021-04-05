UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final heyecanı başlıyor
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final heyecanı başlıyor

Anadolu Ajansı / Doğa Kırmızıoğlu - Haberler | Spor
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final heyecanı başlıyor

UEFA Şampiyonlar Ligi 2020-2021 sezonunda çeyrek final maçları yarın başlayacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi 2020-2021 sezonunda çeyrek final maçları yarın başlayacak.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunun çeyrek final ilk ayağında, yarın ve 7 Nisan Çarşamba günü 4 maç oynanacak.

Porto ile Chelsea arasındaki iki çeyrek final karşılaşması da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı seyahat kısıtlamaları nedeniyle İspanya'nın Sevilla kentindeki Ramon Sanchez-Pizjuan Stadı'nda oynanacak.

Tamamı TSİ 22.00'de başlayacak ve beIN Sports'un kanallarından yayımlanacak çeyrek final ilk ayağı maçlarının programı şöyle:

Yarın:

Real Madrid (İspanya) - Liverpool (İngiltere)

Manchester City (İngiltere) - Borussia Dortmund (Almanya)

7 Nisan Çarşamba:

Bayern Münih (Almanya) - Paris Saint-Germain (Fransa)

Porto (Portekiz) - Chelsea (İngiltere)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Doğa Kırmızıoğlu

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