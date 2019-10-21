UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3'üncü hafta heyecanı başlıyor

21.10.2019 11:20

UEFA Şampiyonlar Ligi heyecanı yarın ve çarşamba günü oynanacak grup karşılaşmaları ile devam edecek. Temsilcimiz Galatasaray, A Grubu'ndaki 3'üncü maçında yarın saat 22.00'de Türk Telekom Stadı'nda İspanya ekibi Real Madrid ile karşılaşacak. Sarı-kırmızılılar, grupta 1 puanla 3'üncü sırada yer alırken, rakibi Real Madrid ise aynı puanla son sırada bulunuyor. Gruptaki diğer maç ise Belçika takımlarından Club Brugge ile Fransa temsilcisi PSG arasında yarın saat 22.00'de oynanacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3'üncü haftanın maç programı ise şu şekilde:

YARIN: A Grubu22.00 Galatasaray - Real Madrid22.00 Club Brugge - PSG -B Grubu22.00 Olympiakos - Bayern Münih22.00 Tottenham - Kızılyıldız-C Grubu19.55 Shakhtar Donetsk - Dinamo Zagreb22.00 Manchester City - Atalanta-D Grubu19.55 Atletico Madrid - Bayer Leverkusen22.00 Juventus - Lokomotiv Moskova23 EKİM ÇARŞAMBA: -E Grubu22.00 Salzburg - Napoli22.00 Genk - Liverpool -F Grubu22.00 Slavia Prag - Barcelona22.00 İnter - Borussia Dortmund-H Grubu19.55 Ajax - Chelsea22.00 Lille - Valencia-G Grubu19.55 RB Leipzig - Zenit

22.00 Benfica - Lyon

Kaynak: DHA