UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2023 finali Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2023 finali Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2023 finali Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak
Anadolu Ajansı / Mücahit Hüseyin Eroğul - Haberler | Spor

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), UEFA Yönetim Kurulunun 2023 yılında İstanbul'da oynanmasına karar verdiği UEFA Şampiyonlar Ligi finaline Atatürk Olimpiyat Stadı'nın ev sahipliği yapacağını duyurdu.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), UEFA Yönetim Kurulunun 2023 yılında İstanbul'da oynanmasına karar verdiği UEFA Şampiyonlar Ligi finaline Atatürk Olimpiyat Stadı'nın ev sahipliği yapacağını duyurdu.

Cumhuriyetin 100. kuruluş yıl dönümüne denk gelen final ile ilgili internet sitesinden açıklama yapan TFF, 2020 ve 2021 finallerinin İstanbul'da oynanmasının planlandığını ancak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisi nedeniyle iki organizasyonun da gerçekleştirilemediğini hatırlattı.

Açıklamada, "UEFA Yönetim Kurulu, 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin yanı sıra, Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Avrupa Konferans Ligi grup aşaması kura çekimleri ile ödül törenlerini içeren sezon başı gala etkinliğinin de 2021-2022 sezonundan başlayarak 2 yıl üst üste İstanbul'da yapılması kararı aldı. Böylece kupalara katılacak 96 Avrupa kulübünün başkan ve yöneticilerinin geleceği, Cristiano Ronaldo, Lionel Messi başta olmak üzere dünya yıldızlarının katılacağı UEFA etkinleri ile futbolun kalbi İstanbul'da atacak." ifadeleri kullanıldı.

UEFA galası için İstanbul'un seçilmesinin Türkiye'ye duyulan güveni ortaya koyduğu da vurgulanarak, "Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en prestijli turnuvasının finalinin cumhuriyetimizin ve federasyonumuzun 100. kuruluş yıl dönümünde İstanbul'da oynanacak olması büyük bir gurur vesilesi olurken, UEFA galası gibi seçkin bir sezon başı etkinliğinin ev sahibi olarak Türkiye'nin seçilmesi, ülkemize uluslararası organizasyonlar düzenleme konusunda duyulan güveni de perçinledi." denildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Hüseyin Eroğul

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