UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 1. eleme turu rövanş maçları yarın başlayacak
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 1. eleme turu rövanş maçları yarın başlayacak

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 1. eleme turu rövanş maçları yarın başlayacak
Anadolu Ajansı / Mutlu Demirtaştan - Haberler | Spor

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2021-2022 sezonu 1. eleme turu rövanş maçları yarın başlayacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2021-2022 sezonu 1. eleme turu rövanş maçları yarın başlayacak.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda 1. eleme turu rövanşları, yarın ve 14 Temmuz Çarşamba günü oynanacak.

Karşılaşmaların programı (TSİ) şöyle:

Yarın:

19.00 Hibernians (Malta) - Flora (Estonya) (0-2)

19.00 Riga (Letonya) - Malmö (İsveç) (0-1)

19.00 Lincoln Red Imps (Cebelitarık) - Fola Esch (Lüksemburg) (2-2)

20.00 Sheriff (Moldova) - Teuta (Arnavutluk) (4-0)

21.00 Priştine (Kosova) - Ferencvaros (Macaristan) (0-3)

21.00 Mura (Slovenya) - Shkendija (Kuzey Makedonya) (1-0)

21.00 Borac Banja Luka (Bosna Hersek) - Cluj (Romanya) (1-3)

21.30 Buducnost (Karadağ) - HJK (Finlandiya) (1-3)

21.45 Linfield (Kuzey İrlanda) - Zalgiris (Litvanya) (1-3)

22.00 Shamrock Rovers (İrlanda) - Slovan Bratislava (Slovakya) (0-2)

22.30 Shakhtyor (Belarus) - Ludogorets (Bulgaristan) (0-1)

23.00 Valur (İzlanda) - Dinamo Zagreb (Hırvatistan) (2-3)

14 Temmuz Çarşamba:

17.00 Kairat (Kazakistan) - Maccabi Haifa (İsrail) (1-1)

18.00 Alaşkert (Ermenistan) - Connah's Quay Nomads (Galler) (2-2)

20.00 Neftçi (Azerbaycan) - Dinamo Tiflis (Gürcistan) (2-1)

21.00 Legia Varşova (Polonya) - Bodo Glimt (Norveç) (3-2)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mutlu Demirtaştan

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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 1. eleme turu rövanş maçları yarın başlayacak - Haberler Spor
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