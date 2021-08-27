UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleşiyor
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UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleşiyor

UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleşiyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2021/22 sezonunun grup kuraları, İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleşen törende çekiliyor.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2021/22 sezonunun grup kuraları, İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleşen törende çekiliyor. Türkiye'yi Şampiyonlar Ligi'nde temsil eden tek takım olan Beşiktaş'ın rakipleri de çekilen kura sonrası belli olacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi heyecanı İstanbul'da yaşanıyor. İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleşen kura çekiminde futbol dünyasından birçok isim yer alıyor.

Şampiyonlar Ligi'nde grup maçları 14-15 Eylül 2021 tarihlerinde başlayacak, 7-8 Aralık 2021 tarihlerinde tamamlanacak. Final, 28 Mayıs 2022 tarihinde oynanacak.

UEFA'dan yapılan açıklamada, yeni tip korona virüs salgını nedeniyle 2021'deki ev sahipliği hakkı Porto'ya verilen İstanbul'un 2023 yılındaki Şampiyonlar Ligi finalini düzenleyeceği açıklandı.

Kırmızı halı geçişi yapıldı

Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek kura töreni öncesinde kulüp yetkilileri, UEFA'nın geleneksel kırmızı halı seremonisinde yer aldı. Gruplardaki tek Türk temsilcisi Beşiktaş Kulübünü, başkan Ahmet Nur Çebi, asbaşkan Emre Kocadağ ve yönetim kurulu üyesi Erdal Torunoğulları temsil etti. Törene UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 1. Başkan Vekili ve UEFA Yönetim Kurulu Üyesi Servet Yardımcı, Ajax Kulübü Üst Yöneticisi (CEO) Edwin van der Sar, Bayern Münih Kulübü CEO'su Oliver Kahn, Lille Kulübü Başkanı Olivier Letang, Paris Saint-Germain Kulübü Başkanı Nasser Al-Khelaifi, Real Madrid Kulübü Uluslararası İlişkiler Direktörü Emilio Butragueno, Milan Kulübü Onursal Asbaşkanı Franco Baresi, Porto Kulübü Asbaşkanı Vitor Baia gibi isimler katıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

UEFA Şampiyonlar Ligi grup kuraları İstanbul'da çekildi
UEFA Şampiyonlar Ligi grup kuraları İstanbul'da çekildi
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