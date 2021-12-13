UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekilişi iptal mi, tekrar edilecek mi? Son 16 kura çekilişi neden iptal oldu, neden yeniden yapılacak? - Haberler
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UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekilişi iptal mi, tekrar edilecek mi? Son 16 kura çekilişi neden iptal oldu, neden yeniden yapılacak?

UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekilişi iptal mi, tekrar edilecek mi? Son 16 kura çekilişi neden iptal oldu, neden yeniden yapılacak?
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bir hata yapıldığı belirtildi. Soruuşturma başlatılırken UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekilişi iptal mi, tekrar edilecek mi? Son 16 kura çekilişi neden iptal oldu, neden yeniden yapılacak? sorularına da yanıt arandı. Kura doğru işleseydi Manchester United'ın muhtemel rakibi olacak olan Atletico Madrid, UEFA'dan bir açıklama bekliyor. Atletico Madrid, başvuruda bulundu.

Uefa Şampiyonlar Ligi kura çekilişi iptal mi? sorusunun yanıtı gündemin merak edilen konuları arasında yer aldı. Son 16 kura çekilişi neden iptal oldu, neden yeniden yapılacak?

Uefa'daki skandal hatanın faturası belli oldu! Şampiyonlar Ligi kuraları tekrar çekilecek.

İlk turda aynı grupta mücadele eden Villarreal ve Manchester United, kura çekiminde yanlışlıkla aynı torbada yer aldı. Şampiyonlar Ligi'nde aynı grupta yer alan Manchester United ve Villarreal eşleşti, kura tekrar edildi. Atletico Madrid başta olmak üzere bazı kulüpler itirazda bulundu. Uefa Şampiyonlar Ligi son 16 turu kura çekiminde skandal bir hata yapıldı.

Uefa, Devler Ligi son 16 turu kurasında yaşanan Manchester United olayı hakkında soruşturma başlattı.Soruşturmanın ardından UEFA, Şampiyonlar Ligi kura çekiminin tekrarlanacağını açıkladı.

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu kura çekimi, teknik bir arızadan kaynaklanan hata nedeniyle TSİ 17.00'de tekrarlanacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu kura çekimi, teknik bir arızadan kaynaklanan hata nedeniyle TSİ 17.00'de tekrarlanacak.

 Son Dakika: UEFA'daki skandal hatanın faturası belli oldu! Şampiyonlar Ligi kuraları tekrar çekilecek

Son Dakika: UEFA'daki skandal hatanın faturası belli oldu! Şampiyonlar Ligi kuraları tekrar çekilecek

 Son Dakika: UEFA'da skandal hata! Kura çekimi tekrar edilecek

Son Dakika: UEFA'da skandal hata! Kura çekimi tekrar edilecek

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