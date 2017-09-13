UEFA Şampiyonlar Ligi İlk Maçları Bitti: İşte Skorlar!

UEFA Şampiyonlar Ligi mücadelesinin ilk maçları bu akşam saat 21.45 başladı. Şampiyonlar ligi'nde tabiki gözler bu akşamki Barcelona ve Juventus maçındaydı işte maç skorları ve yorumları.









UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu ilk maçında Juventus'u ağırlayan Barcelona, İtalya Serie A Şampiyonu rakibini 3-0'lık skorla mağlup etti.



Camp Nou'da oynanan karşılaşmada, ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri; 45. dakikada Lionel Messi, 56. dakikada Ivan Rakitic ve 69. dakikada yeniden Messi kaydetti. Milli futbolcumuz Arda Turan sakatlığı sebebiyle Barcelona'nın maç kadrosunda yer almazken, yeni aktarımler Dembele ve Paulinho, Barcelona formasıyla ilk Şampiyonlar Ligi karşılaşmalarına çıktılar.



Bu sonuçla Barcelona ilk maçında 3 puanı hanesine yazdırırken, Juventus ise 0 puanda kalarak umutlarını 2 hafta sonra oynayacağı Olympiakos mücadelesine bıraktı.



Messi Buffon'u da avladı





Şampiyonlar Ligi kariyerinde 116 karşılaşmada 96 golü bulunan Lionel Messi, bu maça kadar Juventus kalecisi Buffon'a gol atmayı başaramamıştı. 45. dakikada takımının ilk sayısını getiren Arjantinli yıldız, hem maçın kilidini açtı, hem de İtalyan file bekçisine karşı olan şanssızlığını kırdı.



Paris Milyonluk Yıldızlarıyla Çoştu:









Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda Celtic kendi sahasında aktarım döneminin en flaş takımı PSG'yi ağırladı. Mücadeleyi baştan sona domine eden taraf Fransız ekibi oldu.



PSG'ye galibiyeti 19'da Neymar, 34'te Mbappe ve 40. dakikada Cavani penaltıdan kaydetti. İlk yarı 3-0 Ligue 1 ekibinin üstünlüğü ile sona erdi.



Mbappe'ye saldırı girişimi





İkinci yarıda skoru hazmedemeyen bir Celtic taraftarı, sahaya girerek Mbappe'ye doğru koşmaya başladı. Güvenlik engelini aşan holigan, Mbappe'ye tekme atmaya çalışsa da amacına ulaşamadan apar topar dışarı menfaatildı.



2. yarıda daha rahat bir oyun ortaya koyan yıldızlar topluluğu PSG, 83'te Lustig'in kendi kalesine attığı golle durumu 4-0'a getirdi. Henüz bu golün sonrasında bir dakika geçmişti ki PSG, Cavani ile bir gol daha buldu ve maçın skorunu belirleme etti.



Grubun diğer maçında Bayern Münih kendi sahasında Anderlecht'i 2-0'la geçti ve B Grubu'nun ilk maçında en çok tercih edilenler fire vermedi.



VE TÜM MAÇ SONUÇLARI:





A GRUBU



Benfica 1-2 CSKA Moskova



50' Seferovic / 63' Vitinho (P), 71' Zhamaletdinov



Manchester United 3-0 Basel



35' Fellaini, 53' Lukaku, 84' Rashford



B GRUBU



Bayern Münih 3-0 Anderlecht



12' Lewandowski (P), 65' Thiago, 90' Kimmich



Celtic 0-5 PSG



19' Neymar, 34' Mbappe, 41' ve 85' Cavani (P), 83' Lustig (k.k.)



C GRUBU



Chelsea 6-0 Karabağ



6' Pedro, 30' Zappacosta, 55' Azpilicueta, 71' Bakayoko, 76' ve 82' Batshuayi



Roma 0-0 Atletico Madrid



D GRUBU



Barcelona 3-0 Juventus



45' ve 69' Messi, 56' Rakitic



Olympiakos 2-3 Sporting



89' ve 90+3' Pardo, /2' Doumbia, 13' Martins, 43' Bruno Fernandes