UEFA, Şampiyonlar Ligi ile Avrupa Ligi finallerinin hakemlerini açıkladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

UEFA, Şampiyonlar Ligi ile Avrupa Ligi finallerinin hakemlerini açıkladı

UEFA, Şampiyonlar Ligi ile Avrupa Ligi finallerinin hakemlerini açıkladı
Anadolu Ajansı / Abdullah Tevge - Haberler | Spor

UEFA, Manchester City ile Chelsea arasında oynanacak Şampiyonlar Ligi final müsabakasında, İspanyol Antonio Miguel Mateu Lahoz'un düdük çalacağını duyurdu.

UEFA, Manchester City ile Chelsea arasında oynanacak Şampiyonlar Ligi final müsabakasında, İspanyol Antonio Miguel Mateu Lahoz'un düdük çalacağını duyurdu. Açıklamada, daha önceden 29 Mayıs'ta İstanbul'da Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanması planlanan finalin yapılacağı yerle ilgili ifadenin bulunmaması dikkati çekti.

UEFA, kısa süre içerisinde karşılaşmanın nerede oynanacağıyla ilgili açıklama yapılacağını bildirdi.

Final müsabakasında görev alacak hakem ekibi şöyle olacak:

Hakem: Antonio Miguel Mateu Lahoz (İspanya)

Yardımcı Hakemler: Pau Cebrian Devis (İspanya) Roberto Diaz Perez del Palomar (İspanya)

4. Hakem: Carlos del Cerro Grande (İspanya)

Video Yardımcı Hakem (VAR): Alejandro Jose Hernandez Hernandez (İspanya)

Video Yardımcı Hakem Asistanları (AVAR): Juan Martínez Munuera (İspanya), Inigio Prieto Lopez de Cerain (İspanya), Pawel Gil (Polonya)

UEFA Avrupa Ligi finaline Fransız hakem

UEFA, Manchester United ile Villareal arasında oynanacak UEFA Avrupa Ligi Final müsabakasında, Fransız hakem Clement Turpin'in görev yapacağını duyurdu.

26 Mayıs'ta Polonya'nın Gdansk şehrinde oynanacak müsabakayı yönetecek hakem ekibi şöyle olacak:

Hakem: Clement Turpin (Fransa)

Yardımcı Hakemler: Nicolas Danos (Fransa), Cyril Gringore (Fransa)

4. Hakem: Slavko Vincic (Slovenya)

Video Yardımcı Hakem (VAR): François Letexier (Fransa)

Video Yardımcı Hakem Asistanları (AVAR): Jerome Brisard (Fransa), Benjamin Pages (France), Paulus van Boekel (Hollanda)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Tevge

Şampiyonlar Ligi finali Türkiye'den alınıp Portekiz'e verildi
Şampiyonlar Ligi finali Türkiye'den alınıp Portekiz'e verildi
UEFA'dan TFF'ye teklif: Şampiyonlar Ligi finalini Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılında İstanbul'da yapalım
UEFA'dan TFF'ye teklif: Şampiyonlar Ligi finalini Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılında İstanbul'da yapalım
Şampiyonlar Ligi finalinin Türkiye'den alınıp Portekiz'e verilmesi gündemde
Şampiyonlar Ligi finalinin Türkiye'den alınıp Portekiz'e verilmesi gündemde
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan İlham Aliyev Ekrem İmamoğlu Mustafa Destici Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Yılmaz Demet Akalın Burak Sergen Serdar Ortaç
Spor Arda Turan Fatih Terim Samet Aybaba Aykut Kocaman Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: UEFA, Şampiyonlar Ligi ile Avrupa Ligi finallerinin hakemlerini açıkladı - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.5.2021 19:29:06. #1.14#

title