UEFA Şampiyonlar Ligi günün maçları kaç kaç bitti? 15 Eylül Çarşamba Şampiyonlar ligi tüm maç sonuçları! - Haberler
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UEFA Şampiyonlar Ligi günün maçları kaç kaç bitti? 15 Eylül Çarşamba Şampiyonlar ligi tüm maç sonuçları!

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UEFA Şampiyonlar Ligi günün maçları kaç kaç bitti? 15 Eylül Çarşamba Şampiyonlar ligi tüm maç sonuçları!

UEFA Şampiyonlar Ligi heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Bu gece 1. grup maçlarının kalan maçları oynandı. Birçok sürpriz karşılaşma oldu. Peki 15 Eylül Çarşamba Şampiyonlar Ligi maçları kaç kaç bitti? Tüm maç sonuçları sizlerle...

Şampiyonlar ligi günün maçlarının ardından tüm sonuçlar merak edildi. Peki maçlar kaç kaç bitmiştir? Golleri kimler attı? Yeni puan durumları nasıl?

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ 15 EYLÜL ÇARŞAMBA GÜNÜN MAÇLARI VE SONUÇLARI

Şampiyonlar Ligi 15 Eylül Çarşamba tüm maç sonuçları aşağıdaki gibidir.

A Grubu maç sonuçları:

  • Manchester City 6-3 RB Leipzig
  • Club Brugge 1-1 Paris Saint-Germain

B Grubu maç sonuçları:

  • Liverpool 3-2 Milan
  • Atletico Madrid 0-0 Porto

C Grubu maç sonuçları: Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

  • Beşiktaş 1-2 Borussia Dortmund
  • Sporting CP 1-5 Ajax

D Grubu maç sonuçları: Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

  • FC Sheriff 2-0 Shakhtar Donetsk
  • Inter 0-1 Real Madrid

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Haber: UEFA Şampiyonlar Ligi günün maçları kaç kaç bitti? 15 Eylül Çarşamba Şampiyonlar ligi tüm maç sonuçları! - Haberler
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