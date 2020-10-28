UEFA Şampiyonlar Ligi günün maçları kaç kaç bitti? 27 Ekim Salı Şampiyonlar ligi tüm maç sonuçları!
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UEFA Şampiyonlar Ligi günün maçları kaç kaç bitti? 27 Ekim Salı Şampiyonlar ligi tüm maç sonuçları!

28.10.2020 01:43 | Son Güncelleme: 28.10.2020 01:46
UEFA Şampiyonlar Ligi günün maçları kaç kaç bitti? 27 Ekim Salı Şampiyonlar ligi tüm maç sonuçları!

UEFA Şampiyonlar Ligi heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Bu gece Şampiyonlar Ligi 2. grup maçlarının yarısı oynandır. Birçok sürpriz karşılaşma oldu. Peki 27 Ekim Salı Şampiyonlar Ligi maçları kaç kaç bitti? Tüm maç sonuçları sizlerle...

Şampiyonlar ligi günün maçlarının ardından tüm sonuçlar merak edildi. Peki maçlar kaç kaç bitmiştir? Golleri kimler attı? Yeni puan durumları nasıl?

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ GÜNÜN MAÇLARI VE SONUÇLARI

Şampiyonlar Ligi 27 Ekim Salı tüm maç sonuçları aşağıdaki gibidir.

Lokomotiv Moskova - Bayern Münih : 1-2

Shakhtar Donetsk - Inter : 0-0

Atletico Madrid - Red Bull Salzburg : 3-2

M'gladbach - Real Madrid : 2-2

Porto - Olympiakos : 2-0

Marsilya - Manchester City : 0-3

Atalanta - Ajax : 2-2

Liverpool - FC Midtjylland : 2-0

ŞAMPİYONLAR LİGİ 28 EKİM ÇARŞAMBA MAÇLARI VE SAATLERİ

28 Ekim 2020 Saat 20:55 = Başakşehir - PSG

28 Ekim 2020 Saat 20:55 = Krasnodar - Chelsea

28 Ekim 2020 Saat 23:00 = Club Brugge - Lazio

28 Ekim 2020 Saat 23:00 = Dortmund - Zenit

28 Ekim 2020 Saat 23:00 = Ferencvaros - Dyn. Kyiv

28 Ekim 2020 Saat 23:00 = Juventus - Barcelona

28 Ekim 2020 Saat 23:00 = Manchester Utd - RB Leipzig

28 Ekim 2020 Saat 23:00 = Sevilla - Rennes

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