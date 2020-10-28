UEFA Şampiyonlar Ligi günün maçları kaç kaç bitti? 27 Ekim Salı Şampiyonlar ligi tüm maç sonuçları!

UEFA Şampiyonlar Ligi heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Bu gece Şampiyonlar Ligi 2. grup maçlarının yarısı oynandır. Birçok sürpriz karşılaşma oldu. Peki 27 Ekim Salı Şampiyonlar Ligi maçları kaç kaç bitti? Tüm maç sonuçları sizlerle...