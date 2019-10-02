UEFA Şampiyonlar Ligi: Galatasaray: 0 - Paris Saint-Germain: 1 (Maç sonucu)

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 2. maçında Galatasaray, Fransız ekibi Paris Saint-Germain'i konuk etti.

02.10.2019 00:00
UEFA Şampiyonlar Ligi: Galatasaray: 0 - Paris Saint-Germain: 1 (Maç sonucu)

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 2. maçında Galatasaray, Fransız ekibi Paris Saint-Germain'i konuk etti. Mücadele Paris Saint-Germain'in 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.


Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


48. dakikada ceza sahasının hemen yanından kazanılan serbest vuruşta Seri'nin şutunu kaleci Navas kornere çeldi.


51. dakikada Luyindama'nın büyük hatasında Di Maria ceza sahsında topla buluştu. Kaleci ile karşı karşıya kalan Di Maria'nın şutunu Muslera çeldi.


52. dakikada savunma arkasına atılan topta Sarabia pasını arka direkte İcardi'ye çıkardı. İcardi, müsait pozisyonda meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi. 0-1


55. dakikada Donk'un ceza alanı içine gönderdiği topa Falcao kafa ile vurdu. Kaleci Navas'ı geçen topu PSG savunması çizgi üzerinde çıkardı.


69. dakikada ceza yayının hemen gerisinden kazanılan serbest vuruşta Falcao'nun şutu az farkla üstten auta çıktı.


76. dakikada Moting ile paslaşarak ceza alanına giren Mbappe'nin sol çaprazdan çektiği sert şutu Muslera kornere çeldi.


Stat: Türk Telekom


Hakemler: Szymon Marciniak xx, Pawel Sokolnicki xx, Tomasz Listkiewicz xx


Galatasaray: Muslera xxx, Mariano xx, Marcao xx, Luyindama xx, Nagatomo xx (Ömer Bayram dk. 77 x), Donk xx, Nzonzi xx, Seri xx, Belhanda xx (Feghouli dk. 62 x), Babel xx (Andone dk. 64 x), Falcao xx


Yedekler: Okan, Şener, Selçuk, Adem


Teknik Direktör: Fatih Terim


Paris Saint-Germain: Navas xx, Meunier xxx, Thiago Silva xxx, Kimpembe xxx, Bernat xxx, Marquinhos xx, Gueye xx, Verratti xx, Sarabia xxx (Choupo-Moting dk. 71 xx), Di Maria xxx (Herrera dk. 83 ?), İcardi xxx (Mbappe dk. 61 xx)


Yedekler: Sergio Rico, Kurzawa, Diallo, Parades


Teknik Direktör: Thomas Tuchel


Gol: İcardi (dk. 52) (PSG)


Sarı Kartlar: Marcao (Galatasaray), İcardi, Di Maria, Herrera, Thomas Tuchel (Teknik Direktör) (PSG) - İSTANBUL

Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
YORUMLAR
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.