UEFA Şampiyonlar Ligi finalinin koordinasyon toplantısı yapıldı

30.01.2020 20:38 | Son Güncelleme: 30.01.2020 20:38

İstanbul'un ev sahipliği yapacağı 2020 UEFA Şampiyonlar Ligi finali hazırlıkları kapsamında düzenlenen koordinasyon toplantısı, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda gerçekleştirildi.

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, organizasyon komitesi başkanlığını yürüten TFF 1. Başkan Vekili Servet Yardımcı ve İstanbul Vali Yardımcısı Mehmet Ali Özyiğit'in katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Murat Yazıcı, TFF Genel Sekreteri Kadir Kardaş, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Haydar Özdemir ve İstanbul Olimpiyat Oyunları Hazırlık ve Düzenleme Kurulu (İOOHDK) Genel Sekreteri Tolga Yazıcı yer aldı.

UEFA adına UEFA kulüp müsabakaları finalleri yöneticisi Tiziano Gaier'in hazır bulunduğu toplantıya, final organizasyonu ile ilgili tüm kurum ve kuruluşların yetkilileri de katıldı.

UEFA'nın Atatürk Olimpiyat Stadı'nda 30 Mayıs'ta oynanacak Şampiyonlar Ligi finali hazırlıkları dolayısıyla gerçekleştirdiği ziyaret dahilinde düzenlenen koordinasyon toplantısında; tanıtım çalışmaları, İstanbul'a gelecek misafirler için ulaşım, konaklama ve güvenlik planları ile yapılan diğer hazırlıklar değerlendirildi.

Kaynak: AA