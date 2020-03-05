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UEFA Şampiyonlar Ligi finalinin biletleri satışa çıktı

İstanbul'da 30 Mayıs'ta yapılacak UEFA Şampiyonlar Ligi final maçının biletleri satışa çıkarıldı.

05.03.2020 12:58 | Son Güncelleme: 05.03.2020 12:58
UEFA Şampiyonlar Ligi finalinin biletleri satışa çıktı

'da 30 Mayıs'ta yapılacak final maçının biletleri satışa çıkarıldı.

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak Şampiyonlar Ligi final maçının bilet fiyatları, 70 avro (476 lira) ile 600 avro (4 bin 86 lira) arasında değişiyor.

Finali canlı izlemek isteyen 6 binin üzerinde futbolsever, UEFA'nın internet sitesinden 12 Mart Perşembe TSİ 16.00'ya kadar satışa sunulacak biletlerden faydalanabilecek.

Turnuvada finale kalacak takımların taraftarlarına toplam 40 bin adet (her biri için 20 bin adet) bilet ayrıldı.

Geçen yılki UEFA Şampiyonlar Ligi finaliyle aynı fiyatlarda satılan biletler ve kategorileri şöyle:

Kategori 4: 70 avro

Kategori 3: 180 avro

Kategori 2: 450 avro

Kategori 1: 600 avro

Kaynak: AA

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