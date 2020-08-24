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UEFA Şampiyonlar Ligi finalinin ardından

UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Fransa'nın Paris Saint Germain takımını 1-0 yenerek kupayı kazanan Bayern Münih'in teknik direktörü Hans Dieter Flick, "Eğer maçın ikinci yarısına bakarsak adil bir şekilde kazandık.

UEFA Şampiyonlar Ligi finalinin ardından
24.08.2020 01:31 | Son Güncelleme: 24.08.2020 01:34

UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Fransa'nın Paris Saint Germain takımını 1-0 yenerek kupayı kazanan Bayern Münih'in teknik direktörü Hans Dieter Flick, "Eğer maçın ikinci yarısına bakarsak adil bir şekilde kazandık." dedi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Flick, "Planladığımız oyunla tamamen tutarlı bir futbol ortaya koyduğu için takımımla gurur duyuyorum. Mükemmel bir geceydi." görüşünü dile getirdi.

Flick, "Bu zaferin kazanılmasında emeği geçen çok fazla kişi var. Kış boyunca bu takımın ne kadar kararlı olduğunu gördüm. Bu bir teknik adam için kesinlikle arzu edilen bir şey." şeklinde konuştu.

Bayern Münihli futbolcular

Diğer yandan Bayernli futbolculardan Philippe Coutinho, "Bu kupayı kazanmaya layıktık. Final maçı detaylarla kazanılıyor ve sonunda şampiyonuz. Benim için sözlerle ifade edilemeyecek bir duygu." ifadelerini kullandı.

Maç sonrası gözyaşlarını tutamayan, Paris Saint Germain'in Brezilyalı futbolcusu Neymar ile sahada yaptığı konuşmayı da anlatan Coutinho, "Neymar'a çok büyük bir futbolcu olduğunu, çok iyi bir sezon geçirdiğini ve bu kupa için daha çok mücadele edeceğini söyledim." diye konuştu.

Bayern Münih'in 19 yaşındaki, Liberya asıllı Kanadalı futbolcusu Alphonso Davies de "Kanadalı birinin Şampiyonlar Ligi'ni kazanabileceğini kim derdi? İki yıl önce birisi bana bunu söyleseydi asla inanmazdım." değerlendirmesinde bulundu.

Thiago Alcantara, "Dünyanın en mutlu insanıyım." derken, Thomas Müller de "Sezon başında benimle ilgili bazı yorumlar olsa da halen bu takıma katkı verebilmiş olmaktan dolayı çok memnunum." açıklamasında bulundu.

Ander Herrera ise "Bu gece uyumak, konuşmak, açıklama yapmak çok zor. Kulüp için çok çok önemli bir şey elde ettik. Ama eminim ki arkadaşlarım da benim gibi yarın yeni baştan başlamayı, yeni kupalar kazanmayı isteyecektir." dedi.

Paris Saint Germain

Öte yandan Paris Saint Germain'in teknik direktörü Thomas Tuchel, "Sahada her şeyimizi ortaya koyduk. Yüreğimizi, gücümüzü gösterdik. Bunu bir finalde bekleyebilirsiniz ama daha fazlasını bilemezsiniz. Sonucu kontrol edemeyiz. Her şeye rağmen ilk golün maçın sonucunu belirleyebileceğini önceden düşünmüştüm." yorumunda bulundu.

Kovid-19 salgınından dolayı tarihinde ilk kez 8'li final formatında oynanan Şampiyonlar Ligi'nde, Lizbon'un Luz Stadı'nda oynanan final maçında Paris Saint Germain'i 1-0 mağlup eden Bayern Münih, bu kupayı 6. kez müzesine götürme başarısını gösterdi.

Kaynak: AA

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