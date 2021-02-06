UEFA Şampiyonlar Ligi finali kapsamında dolaşıma giren eşyanın satışında gümrük vergisi aranmayacak
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UEFA Şampiyonlar Ligi finali kapsamında dolaşıma giren eşyanın satışında gümrük vergisi aranmayacak

06.02.2021 09:39 | Son Güncelleme: 06.02.2021 09:42
UEFA Şampiyonlar Ligi finali kapsamında dolaşıma giren eşyanın satışında gümrük vergisi aranmayacak

İstanbul'da düzenlenecek UEFA Şampiyonlar Ligi 2021 finali ve ilgili tüm etkinlikler kapsamında muafen serbest dolaşıma giren eşyanın satılması halinde gümrük vergisi aranmayacak.

İstanbul'da düzenlenecek UEFA Şampiyonlar Ligi 2021 finali ve ilgili tüm etkinlikler kapsamında muafen serbest dolaşıma giren eşyanın satılması halinde gümrük vergisi aranmayacak.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, İstanbul'un ev sahipliği yapacağı UEFA Şampiyonlar Ligi 2021 finali ve ilgili tüm etkinlikler kapsamında muafen serbest dolaşıma giren eşyanın satılması halinde gümrük vergisi aranmayacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Çetinkaya

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