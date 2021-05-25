UEFA Şampiyonlar Ligi Finali 16 bin 500 seyirci ile oynanacak
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UEFA Şampiyonlar Ligi Finali 16 bin 500 seyirci ile oynanacak

UEFA Şampiyonlar Ligi Finali 16 bin 500 seyirci ile oynanacak
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

UEFA, Şampiyonlar Ligi Finali'nde Manchester City ile Chelsea takımları arasında Porto'da oynanacak olan karşılaşmaya 16 bin 500 seyirci alınacağını duyurdu.

UEFA, Şampiyonlar Ligi Finali'nde Manchester City ile Chelsea takımları arasında Porto'da oynanacak olan karşılaşmaya 16 bin 500 seyirci alınacağını duyurdu.

UEFA, Şampiyonlar Ligi Finali'nde Portekiz'de oynanacak olan Manchester City - Chelsea maçının seyircili oynatılacağını açıkladı. UEFA tarafından Estadio Drago'da oynanacak olan finalin bilet satışı ile ilgili yapılan bilgilendirmede 16 bin 500 taraftarın maçı takip edebileceği aktarıldı.

UEFA Şampiyonlar Ligi Final maçının biletleri ise saat 14.00'te satışa sunulacak.

-İHA-

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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