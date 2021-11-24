UEFA Şampiyonlar Ligi: Beşiktaş: 1 Ajax: 0 (İlk yarı) - Haberler Spor
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UEFA Şampiyonlar Ligi: Beşiktaş: 1 Ajax: 0 (İlk yarı)

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UEFA Şampiyonlar Ligi: Beşiktaş: 1 Ajax: 0 (İlk yarı)

UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu 5. hafta maçında Beşiktaş, sahasında Hollanda temsilcisi Ajax ile karşı karşıya geliyor.

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (İHA) - UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu 5. hafta maçında Beşiktaş, sahasında Hollanda temsilcisi Ajax ile karşı karşıya geliyor. Maçın ilk yarısı siyah-beyazlı ekibin 1-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

6. dakikada ceza yayı önünde topla buluşan 3'ün sert şutunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.

11. dakikada Pjanic'in pasıyla ceza sahası dışı sağ çaprazında topla buluşan Rosier'in sert şutunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.

20. dakikada sağ taraftan Rosier'nin kullandığı köşe vuruşunda ön direkte Mazzouri'nin elle müdahalesini hakem Irfan Peljito VAR'a danışarak penaltı noktasını gösterdi.

22. dakikada Ghezzal'ın kullandığı penaltı atışında meşin yuvarlak filelere gitti. 1-0

42. dakikada Pjanic'in pasında ceza sahası içi kale önünde topla buluşan Larin'in vuruşunda meşin yuvarlağı kaleci Onana oyun alanına çeldi.

Stat: Vodafone Park

Hakemler: Irfan Peljito xx, Senad Ibrisimbegovic xx, Davor Beljo xx

Beşiktaş: Mert Günok xxx, Rosier xx, Vida xxx, Montero xx, Umut Meraş xx, Pjanic xx, Mehmet Topal xxx, Ghezzal xxx, N'koudou xxx, Teixeira xx, Larin xx

Yedekler: Ersin, Welinton, Salih Uçan, Oğuzhan Özyakup, Can Bozdoğan, Atiba, Necip Uysal, Kenan Karaman, Batshuayi

Teknik Direktör: Sergen Yalçın

Ajax: Onana xx, Mazraoui x, Schuurs xx, Martinez xx, Tagliafico xx, Klaassen xx, Berghuls xx, Gravenberch xx, Neres xx, Daramy xxx, Tadic xx

Yedekler: Gorter, Pasveer, Timber, Pereira, Rensch, Blind, Labyad, Haller, Taylor

Teknik Direktör: Erik ten Hag

Gol: Ghezzal (dk. 22 pen.) (Beşiktaş) - İSTANBUL

UEFA Şampiyonlar Ligi: Beşiktaş: 1 Ajax: 0 (İlk yarı)

UEFA Şampiyonlar Ligi: Beşiktaş: 1 Ajax: 0 (İlk yarı)

UEFA Şampiyonlar Ligi: Beşiktaş: 1 Ajax: 0 (İlk yarı)

UEFA Şampiyonlar Ligi: Beşiktaş: 1 Ajax: 0 (İlk yarı)

UEFA Şampiyonlar Ligi: Beşiktaş: 1 Ajax: 0 (İlk yarı)

UEFA Şampiyonlar Ligi: Beşiktaş: 1 Ajax: 0 (İlk yarı)

UEFA Şampiyonlar Ligi: Beşiktaş: 1 Ajax: 0 (İlk yarı)

UEFA Şampiyonlar Ligi: Beşiktaş: 1 Ajax: 0 (İlk yarı)

UEFA Şampiyonlar Ligi: Beşiktaş: 1 Ajax: 0 (İlk yarı)

UEFA Şampiyonlar Ligi: Beşiktaş: 1 Ajax: 0 (İlk yarı)

UEFA Şampiyonlar Ligi: Beşiktaş: 1 Ajax: 0 (İlk yarı)

UEFA Şampiyonlar Ligi: Beşiktaş: 1 Ajax: 0 (İlk yarı)

UEFA Şampiyonlar Ligi: Beşiktaş: 1 Ajax: 0 (İlk yarı)

UEFA Şampiyonlar Ligi: Beşiktaş: 1 Ajax: 0 (İlk yarı)

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