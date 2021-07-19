UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu kuraları çekildi
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UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu kuraları çekildi

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu kuraları çekildi
Anadolu Ajansı / Yunus Kaymaz - Haberler | Spor

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2021-2022 sezonu 3. ön eleme turu kuraları çekildi.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2021-2022 sezonu 3. ön eleme turu kuraları çekildi.

İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA genel merkezinde gerçekleştirilen kura çekiminde eşleşmeler belli oldu.

Turnuvanın 2. ön eleme turunda PSV Eindhoven ile eşleşen Galatasaray, Hollanda ekibini elemesi halinde 3. ön eleme turunda Celtic (İskoçya)-Midtjylland (Danimarka) eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

Organizasyonda 3. ön eleme turu ilk maçları 3-4 Ağustos, rövanş karşılaşmaları ise 10 Ağustos'ta oynanacak.

Eşleşmeler şöyle gerçekleşti:

Şampiyonlar Yolu

Dinamo Zagreb (Hırvatistan)/ Omonoia FC (Kıbrıs Rum Kesimi) - Legia Varşova (Polonya)/ Flora Tallinn (Estonya)

Lincoln Red Imps (Cebelitarık)/ CFR Cluj (Romanya) - Bratislava (Slovakya)/ Young Boys (İsviçre)

Olympiakos (Yunanistan)/ Neftçi PFK (Azerbaycan) - Mura (Slovenya)/ Ludogorets (Bulgaristan)

Kairat Almaty (Kazakistan)/ Kızılyıldız (Sırbistan) - Alashkert (Ermenistan)/ Sheriff Tiraspol (Moldova)

Malmö (İsveç)/ HJK Helsinki (Finlandiya) - Rangers (İskoçya)

Ferencvaros (Macaristan)/ Zalgiris Vilnius (Litvanya) - Slavia Prag (Çekya)

Lig yolu

PSV Eindhoven (Hollanda)/ Galatasaray - Celtic FC (İskoçya)/ Midtjylland (Danimarka)

Spartak Moskova (Rusya) - Benfica (Portekiz)

Genk (Belçika) - Shakhtar Donetsk (Ukrayna)

Monaco (Fransa) - Rapid Wien (Avusturya)/ Sparta Prag (Çekya)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Kaymaz

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi İkinci Ön Eleme Turu'nda PSV'yi elemesi durumunda Celtic – Midtjylland maçının galibi ile karşı karşıya gelecek.
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi İkinci Ön Eleme Turu'nda PSV'yi elemesi durumunda Celtic – Midtjylland maçının galibi ile karşı karşıya gelecek.
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