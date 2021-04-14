UEFA Şampiyonlar Ligi 2021 yarı final eşleşmeleri belli oldu mu? Hangi takım kimle eşleşti? PSG rakibi kim? Chelse rakibi kim?
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UEFA Şampiyonlar Ligi 2021 yarı final eşleşmeleri belli oldu mu? Hangi takım kimle eşleşti? PSG rakibi kim? Chelse rakibi kim?

Haberler.com / Mustafa Şirin - Haberler | Gündem
UEFA Şampiyonlar Ligi 2021 yarı final eşleşmeleri belli oldu mu? Hangi takım kimle eşleşti? PSG rakibi kim? Chelse rakibi kim?

UEFA Şampiyonlar Ligi heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Bugün çeyrek final maçlarının rövanş karşılaşmaları oynanacak ve 2 yarı finalist takım daha belli olacak. Peki, PSG rakibi kim olur? Chelsea rakibi kim olur?

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Şampiyonlar liginde finale doğru yaklaşıyoruz. Dün yarı finale çıkan PSG ve Chelsea, rakiplerini bekliyor. Peki yarı finale çıkacak olan takımlar belli mi? Eşleşmeler açıklandı mı? Hangi takım hangi takımla eşleşecek?

YARI FİNAL EŞLEŞMELERİ AÇIKLANDI MI?

Eşleşmeler bugünkü maçlardan sonra belli olacak. Fakat PSG'nin rakibi M.City-Dortmund maçının kazananı olacak. Aynı şekilde Chelsea'nın rakibi ise Real-Madrid-Liverpool kazananı olacaktır. Final ise İstanbul'da yapılacak.

2021 Şampiyonlar Ligi yarı final eşleşmeleri:

Paris Saint Germain - (Manchester City/ Borussia Dortmund kazananı ile)

Chelsea - (Real Madrid/ Liverpool kazananı ile)

Olasılık:

M. City ve Real Madrid ilk maçlarını kazanmıştı. Haliyle yarı final için avantaj bu iki takımdadır. Kaldı ki M. City deplasmanda rakibini 2-1 yenmişti. Kendi evinde Guardiola kolay kolay kaybetmez. En kötü beraberlik alacağı düşünülmekte. Real Madrid hakkında ise yorum yapmaya gerek yok. Messi'li Barcelona'yı geçtiğimiz hafta yenmişlerdi. Oldukça moralliler. En kötü beraberlik alsalar bile yarı finale çıkarlar. Bundan dolayı iki takımın da yarı finale çıkacağı tahmin ediliyor. Spor severler final eşleşmesinin M. City-Real Madrid olmasını istiyor.

Spor yorumcularına göre yarı final eşleşmeleri şu şekilde olacak:

PSG - M. City

Chelsea - Real Madrid

Gündem Editörü - Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü
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