UEFA Şampiyonlar Ligi 2021 yarı final eşleşmeleri belli oldu mu? Hangi takım kimle eşleşti? PSG rakibi kim? Chelse rakibi kim?

UEFA Şampiyonlar Ligi heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Bugün çeyrek final maçlarının rövanş karşılaşmaları oynanacak ve 2 yarı finalist takım daha belli olacak. Peki, PSG rakibi kim olur? Chelsea rakibi kim olur?