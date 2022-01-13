UEFA Şampiyonlar Ligi 2. tur (son 16) maçları ne zaman, hangi gün 2022? Şampiyonlar Ligi çeyrek final, yarı final ve final maçları ne zaman?

Salı ve Çarşamba günleri oynanan Şampiyonlar Ligi maçları yeni yılda ilk ne zaman oynanacak merak edildi. Henüz 2022 yılında Ş. Ligi maçı oynanmadı. Peki, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. tur, çeyrek final ve yarı final maçları ne zaman? Şampiyonlar Ligi 2. Tur maçları hangi gün oynanacak? Final maçı ne zaman? Şampiyonlar Ligi yeni eşleşmeler nasıldır?

ŞAMPİYONLAR LİGİ 2. TUR EŞLEŞMELERİ NASILDIR? (YENİ GÜNCEL EŞLEŞMELER)

Şampiyonlar Ligi eşleşmeleri geçtiğimiz ay ilk başta hatalı çekilmişti. Ardından yeniden çekilen eşleşmeler sonucunda takımların rakipleri belli oldu. İşte yeni eşleşmeler.

Şampiyonlar Ligi 2. tur eşleşmeleri:

Salzburg - Bayern Münih

Sporting - Manchester City

Benfica - Ajax

Chelsea - Lille

Atletico Madrid - Manchester United

Villarreal - Juventus

Inter - Liverpool

PSG - Real Madrid

ŞAMPİYONLAR LİGİ 2. TUR KARŞILAŞMALARI NE ZAMAN OYNANACAK?

Şampiyonlar Ligi'nde yoluna devam eden takımlar son 16 turundaki ilk maçları şubat ayında oynayacak. İlk maçlar 15/16 ve 22/23 Şubat tarihlerinde oynanacak. Rövanş maçları ise 8-9 Mart ve 15-16 Mart tarihlerinde tamamlanacak.

2022 ŞAMPİYONLAR LİGİ ÇEYREK FİNAL VE YARI FİNAL MAÇLARI NE ZAMAN?

Çeyrek final ilk maçları : 5-6 Nisan 2022 tarihlerinde oynanacak.

5-6 Nisan 2022 tarihlerinde oynanacak. Çeyrek final rövanş maçları : 12-13 Nisan 2022 tarihlerinde oynanacak.

12-13 Nisan 2022 tarihlerinde oynanacak. Yarı final ilk maçları : 26-27 Nisan 2022 tarihlerinde oynanacak.

26-27 Nisan 2022 tarihlerinde oynanacak. Yarı final rövanş maçları : 3-4 Mayıs 2022 tarihlerinde oynanacak.

2022 ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNAL MAÇI NE ZAMAN, NEREDE OYNANACAK?

UEFA Şampiyonlar Ligi final maçı 28 Mayıs 2022 tarihinde Sankt-Peterburg Stadyumu'nda oynanacaktır.

Haberler.com - Gündem

Haberi Kaydet