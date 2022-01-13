UEFA Şampiyonlar Ligi 2. tur (son 16) maçları ne zaman, hangi gün 2022? Şampiyonlar Ligi çeyrek final, yarı final ve final maçları ne zaman?
UEFA Şampiyonlar Ligi maçları ne zaman başlayacak merak edildi. Bugün Salı olması nedeniyle futbol severler Şampiyonlar Ligi 2. tur maçları hangi gün yayınlanacak onu araştırıyor. Geçtiğimiz ay 2. tur eşleşmeleri yapılmıştı ve birbirinden zorlu eşleşmeler olmuştu. Peki, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. tur, çeyrek final ve yarı final maçları ne zaman? Şampiyonlar Ligi 2. Tur maçları hangi gün oynanacak? Final maçı ne zaman? İşte tarihleri...
Salı ve Çarşamba günleri oynanan Şampiyonlar Ligi maçları yeni yılda ilk ne zaman oynanacak merak edildi. Henüz 2022 yılında Ş. Ligi maçı oynanmadı. Peki, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. tur, çeyrek final ve yarı final maçları ne zaman? Şampiyonlar Ligi 2. Tur maçları hangi gün oynanacak? Final maçı ne zaman? Şampiyonlar Ligi yeni eşleşmeler nasıldır?
Şampiyonlar Ligi eşleşmeleri geçtiğimiz ay ilk başta hatalı çekilmişti. Ardından yeniden çekilen eşleşmeler sonucunda takımların rakipleri belli oldu. İşte yeni eşleşmeler.
Şampiyonlar Ligi 2. tur eşleşmeleri:
- Salzburg - Bayern Münih
- Sporting - Manchester City
- Benfica - Ajax
- Chelsea - Lille
- Atletico Madrid - Manchester United
- Villarreal - Juventus
- Inter - Liverpool
- PSG - Real Madrid
Şampiyonlar Ligi'nde yoluna devam eden takımlar son 16 turundaki ilk maçları şubat ayında oynayacak. İlk maçlar 15/16 ve 22/23 Şubat tarihlerinde oynanacak. Rövanş maçları ise 8-9 Mart ve 15-16 Mart tarihlerinde tamamlanacak.
- Çeyrek final ilk maçları : 5-6 Nisan 2022 tarihlerinde oynanacak.
- Çeyrek final rövanş maçları : 12-13 Nisan 2022 tarihlerinde oynanacak.
- Yarı final ilk maçları : 26-27 Nisan 2022 tarihlerinde oynanacak.
- Yarı final rövanş maçları : 3-4 Mayıs 2022 tarihlerinde oynanacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi final maçı 28 Mayıs 2022 tarihinde Sankt-Peterburg Stadyumu'nda oynanacaktır.
Haberler.com - Gündem