UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu kuraları çekildi
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2021-2022 sezonu 2. ön eleme turu kuraları çekildi.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2021-2022 sezonu 2. ön eleme turu kuraları çekildi.
Avrupa'nın 1 numaralı futbol organizasyonunda, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen kura çekiminde eşleşmeler belli oldu.
Organizasyonda 2. ön eleme turu ilk maçları 20-21 Temmuz, rövanş karşılaşmaları ise 27-28 Temmuz tarihlerinde oynanacak.
Eşleşmeler şöyle:
Şampiyonlar yolu
Dinamo Zagreb (Hırvatistan)/ Valur (İzlanda) - Omonoia (Kıbrıs Rum Kesimi)
Slovan Bratislava (Slovakya)/ Shamrock Rovers (İrlanda) - Young Boys (İsviçre)
Bodo Glimt (Norveç)/ Legia Varşova (Polonya) - Flora Tallinn (Estonya)/ Hibernians (Malta)
Connah's Quay Nomads (Galler)/ Alaşkert (Ermenistan) - Teuta (Arnavutluk)/ Sheriff Tiraspol (Moldova)
Olympiakos (Yunanistan) - Dinamo Tiflis (Gürcistan)/ Neftçi (Azerbaycan)
Maccabi Haifa (İsrail)/ Kairat (Kazakistan) - Kızılyıldız (Sırbistan)
Fola Esch (Lüksemburg)/ Lincoln Red Imps (Cebelitarık) - CFR Cluj (Romanya)/ Borac Banja Luka (Bosna Hersek)
Malmö (İsveç)/ Riga (Letonya) - HJK Helsinki (Finlandiya)/ Buducnost Podgorica (Karadağ)
Ferencvaros (Macaristan)/ ön eleme turunu geçen taraf - Zalgiris Vilnius (Litvanya)/ Linfield (Kuzey İrlanda)
Şkendiya (Kuzey Makedonya)/ Mura (Slovenya) - Ludogorets 1945 (Bulgaristan)/ Shakhtyor Soligorsk (Belarus)
Lig yolu
Rapid Wien (Avusturya) - Sparta Prag (Çekya)
Celtic (İskoçya) - Midtjylland (Danimarka)
PSV Eindhoven (Hollanda) - Galatasaray
Kaynak: Anadolu Ajansı / Doğa Kırmızıoğlu