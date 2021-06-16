UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu kuraları çekildi
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UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu kuraları çekildi

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu kuraları çekildi
Anadolu Ajansı / Doğa Kırmızıoğlu - Haberler | Spor

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2021-2022 sezonu 2. ön eleme turu kuraları çekildi.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2021-2022 sezonu 2. ön eleme turu kuraları çekildi.

Avrupa'nın 1 numaralı futbol organizasyonunda, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen kura çekiminde eşleşmeler belli oldu.

Organizasyonda 2. ön eleme turu ilk maçları 20-21 Temmuz, rövanş karşılaşmaları ise 27-28 Temmuz tarihlerinde oynanacak.

Eşleşmeler şöyle:

Şampiyonlar yolu

Dinamo Zagreb (Hırvatistan)/ Valur (İzlanda) - Omonoia (Kıbrıs Rum Kesimi)

Slovan Bratislava (Slovakya)/ Shamrock Rovers (İrlanda) - Young Boys (İsviçre)

Bodo Glimt (Norveç)/ Legia Varşova (Polonya) - Flora Tallinn (Estonya)/ Hibernians (Malta)

Connah's Quay Nomads (Galler)/ Alaşkert (Ermenistan) - Teuta (Arnavutluk)/ Sheriff Tiraspol (Moldova)

Olympiakos (Yunanistan) - Dinamo Tiflis (Gürcistan)/ Neftçi (Azerbaycan)

Maccabi Haifa (İsrail)/ Kairat (Kazakistan) - Kızılyıldız (Sırbistan)

Fola Esch (Lüksemburg)/ Lincoln Red Imps (Cebelitarık) - CFR Cluj (Romanya)/ Borac Banja Luka (Bosna Hersek)

Malmö (İsveç)/ Riga (Letonya) - HJK Helsinki (Finlandiya)/ Buducnost Podgorica (Karadağ)

Ferencvaros (Macaristan)/ ön eleme turunu geçen taraf - Zalgiris Vilnius (Litvanya)/ Linfield (Kuzey İrlanda)

Şkendiya (Kuzey Makedonya)/ Mura (Slovenya) - Ludogorets 1945 (Bulgaristan)/ Shakhtyor Soligorsk (Belarus)

Lig yolu

Rapid Wien (Avusturya) - Sparta Prag (Çekya)

Celtic (İskoçya) - Midtjylland (Danimarka)

PSV Eindhoven (Hollanda) - Galatasaray

Kaynak: Anadolu Ajansı / Doğa Kırmızıoğlu

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda PSV Eindhoven ile karşılaşacak
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda PSV Eindhoven ile karşılaşacak
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Hollanda'nın PSV Eindhoven takımıyla karşılaşacak
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Hollanda'nın PSV Eindhoven takımıyla karşılaşacak
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UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu kuraları çekildi - Haberler Spor
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