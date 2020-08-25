UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme: PAOK: 3 - Beşiktaş: 1 (Maç sonucu)
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UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme: PAOK: 3 - Beşiktaş: 1 (Maç sonucu)

Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda PAOK deplasmanında boy gösterdi.

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme: PAOK: 3 - Beşiktaş: 1 (Maç sonucu)
25.08.2020 23:07 | Son Güncelleme: 25.08.2020 23:11

Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda PAOK deplasmanında boy gösterdi. Yunanistan temsilcisi ilk yarıda bulduğu gollerle mücadeleyi 3-1 kazandı. Beşiktaş'ın tek golü Larin'den geldi. Siyah-beyazlılar bu sonuçla Şampiyonlar Ligi'nden elendi ve yoluna Avrupa Ligi'nde devam edecek.

MAÇTAN DAKİKALAR

4. dakikada sağ kanattan yapılan ortada Beşiktaş savunmasının sektirdiği top Tzolis'in önünde kaldı. Bu futbolcunun şutunda Ersin gole izin vermedi.

7. dakikada sol kanatta savunmanın arkasına sarkan Giannoulis'in ceza sahasına çevirdi topta Tzolis önce düzeltti, ardından düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 1-0

23. dakikada Boyd'a yapılan hareket sonrasında kazanılan serbest vuruşta topun başına Lens geçti. Hollandalı futbolcunun şutunda top üstten dışarı gitti.

24. dakikada savunmanın arkasına sarkan Akpom topla buluşup, kale sahası içindeki Tzolis'e çıkardı. Genç oyuncu müsait pozisyonda topu filelere gönderdi. 2-0

30. dakikada Beşiktaş savunmasının sektirdiği topta Giannoulis, Tzolis'i gördü. Ceza sahasında topla buluşan golcü oyuncu, arka direkteki Pelkas'a çıkardı. Bu futbolcu farkı 3'e çıkardı. 3-0

36. dakikada sağ kanatta topla buluşan Lens, ceza sahasına hareketlenen Larin'i gördü. Kanadalı futbolcu zor pozisyonda kayarak vurdu ve farkı 2'ye indirdi. 3-1

40. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Akpom, Welinton'un müdahalesiyle yerde kaldı, hakem penaltı noktasını gösterdi.

41. dakikada kendi kazandığı penaltıda topun başına geçen Akpom'un vuruşunda kaleci Ersin çok iyi uzanarak topu kornere tokatlamayı başardı.

42. dakikada Lens'in uzun topunda savunmanın arkasına sarkan Boyd, ceza sahasına girer girmez vuruşunu yaptı ancak top az farklı dışarı gitti.

49. dakikada Oğuzhan Özyakup'un güzel pasında savunmanın arkasına sarkan Lens, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu Zivkovic'e nişanladı.

57. dakikada Lens'in pasında ceza sahasında topla buluşan Oğuzhan direkt kaleye gönderdi, PAOK savunması araya girerek topu kornere gönderdi.

58. dakikada El Kaddouri'nin ortasında ceza sahasında topla buluşan Limnios'un yerden vuruşunda kaleci Ersin çok net bir pozisyonda gole izin vermedi.

67. dakikada Limnios'un ceza sahasına gönderdiği ortada Tzolis sert vurdu, kaleci Ersin bu pozisyonda da başarılıydı.

77. dakikada Lens'in sağdan yaptığı ortada ceza sahası içinde yükselen Larin kafayı vurdu ancak top yandan dışarıya çıktı.

83. dakikada Lens sağ kanattan ceza sahasına ortaladı. Ön direğe hareketlenen Umut'un vuruşunda kaleci Zivkovic topu kontrol etti.

Stat: Toumba

Hakemler: Daniele Doveri xx, Matteo Passeri xx, Dario Cecconi xx

PAOK: Zivkovic xx, Ingason xx, Varela xx, Michailidis xx, Rodrigo xx (Limnios dk. 45 xx), El Kaddouri xxx, Schwab xxx, Giannoulis xxx, Tzolis xxxx (Jaba dk. 84 '), Pelkas xxx (Esiti dk. 76 xx), Akpom xxx

Yedekler: Paschalakis, Angel Crespo, Biseswar, Swiderski

Teknik Direktör: Abel Ferreira

Beşiktaş: Ersin xx, Lens x, Vida x, Welinton ', N'Sakala ' (Umut dk. 82 '), Atiba x, Necip x, Boyd ' (Oğuzhan dk. 46 xx), Mensah x (Dorukhan dk. 70 xx), N'Koudou x, Larin x

Yedekler: Utku, Roco, Rıdvan, Güven

Teknik Direktör: Sergen Yalçın

Goller: Tzolis (dk. 7 ve dk. 24), Pelkas (dk. 30) (PAOK), Larin (dk. 36) (Beşiktaş)

Sarı kartlar: N'Sakala (Beşiktaş), Michailidis, Ingason, El Kaddouri, Pelkas (PAOK)

(İHA)

Kaynak: İHA

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