UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu rövanşında PSV'ye 2-1 yenilerek elenen Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu'nda St. Johnstone ile...
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UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu rövanşında PSV'ye 2-1 yenilerek elenen Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu'nda St. Johnstone ile...

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu rövanşında PSV'ye 2-1 yenilerek elenen Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu'nda St. Johnstone ile...
Anadolu Ajansı / Mücahit Hüseyin Eroğul - Haberler | Spor

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu rövanşında PSV'ye 2-1 yenilerek elenen Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu'nda St. Johnstone ile karşılaşacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu rövanşında PSV'ye 2-1 yenilerek elenen Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu'nda St. Johnstone ile karşılaşacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Hüseyin Eroğul

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UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu rövanşında PSV'ye 2-1 yenilerek elenen Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu'nda St. Johnstone ile... - Haberler Spor
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