UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu rövanşında PSV'ye 2-1 yenilerek elenen Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu'nda St. Johnstone ile...
UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu rövanşında PSV'ye 2-1 yenilerek elenen Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu'nda St. Johnstone ile karşılaşacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu rövanşında PSV'ye 2-1 yenilerek elenen Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu'nda St. Johnstone ile karşılaşacak.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Hüseyin Eroğul