UEFA, Rus takımlarını FIFA ve UEFA organizasyonlarından men etti - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

UEFA, Rus takımlarını FIFA ve UEFA organizasyonlarından men etti

İhlas Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:
UEFA, Rus takımlarını FIFA ve UEFA organizasyonlarından men etti

UEFA, Rusya Milli Takımı ve tüm Rus kulüplerinin bir sonraki duyuruya kadar UEFA ve FIFA nezdindeki tüm müsabakalardan men edildiğini açıkladı.

Uefa, Rusya Milli Takımı ve tüm Rus kulüplerinin bir sonraki duyuruya kadar UEFA ve FIFA nezdindeki tüm müsabakalardan men edildiğini açıkladı. UEFA, Rus markası ile olan sponsorluk anlaşmasının da feshedildiğini duyurdu.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısı devam ederken, UEFA da Rusya Milli Takımı ve Rus takımları ile ilgili bir karar açıkladı. UEFA'nın açıklamasında Rusya Milli Takımı ve Rus kulüplerinin FIFA ve UEFA organizasyonlarından men edildiği belirtildi. Öte yandan Rus doğal gaz dağıtıcı firması ile olan sponsorluk anlaşmasının da feshedildiği açıklandı.

(İHA)

İhlas Haber Ajansı - Güncel

Milli, Rusya, UEFA, Rus, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title