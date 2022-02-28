UEFA, Rus enerji şirketi Gazprom ile iş birliğini sonlandırdı
AA, Hüseyin Burak Demirer - Spor
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UEFA, Rus enerji şirketi Gazprom ile arasındaki sponsorluk anlaşmasını sonlandırma kararı aldı.
Uefa, Rus enerji şirketi Gazprom ile arasındaki sponsorluk anlaşmasını sonlandırma kararı aldı.
Uefa'dan yapılan açıklamada, derhal yürürlüğe giren kararın UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA milli takım organizasyonları ve 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası dahil mevcut tüm anlaşmaları kapsadığı belirtildi.
AA / Hüseyin Burak Demirer - Spor