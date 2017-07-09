UEFA Regions' Cup'ta Şampiyon Zagreb





UEFA Regions' Cup 2017 finalinde Region II takımını 1-0 mağlup eden Zagreb, şampiyonluğa ulaştı.



Türkiye Futbol Federasyonu'nun ev sahipliğinde düzenlenen UEFA Regions' Cup 2017 (UEFA Bölgeler Kupası) final mücadelesi, Riva TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleşti. Hırvatistan temsilcisi Zagreb ile İrlanda Cumhuriyeti ekibi Region II arasındaki final müsabakası, büyük bir heyecana sahne oldu.



Zagreb, 26. dakikada Toni Adzic'in kaydettiği golle karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı ve tarihinde ilk kez UEFA Regions' Cup'ı şampiyon olarak tamamladı.



Kupa ve madalyaları UEFA Yönetim Kurulu üyeleri John Delaney ve Servet Yardımcı, turnuva elçisi olan TFF Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi Ali Düşmez ile UEFA Genel Sekreteri Theodore Theodoridis takdim etti.



- İstanbul