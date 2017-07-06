UEFA Regions Cup'ta İlk Finalist Region 2

Türkiye Futbol Federasyonu'nun ev sahipliğinde ve Turkcell'in ana sponsorluğunda düzenlenen UEFA Regions' Cup'ta (UEFA Bölgeler Kupası) ilk finalist Region 2 oldu.



İrlanda temsilcisi Region 2, Maltepe Hasan Polat Stadyumu'nda oynanan maçta Çek Olomouc'u 4-1 mağlup etti ve B Grubu'nda lider olarak adını finale yazdırdı. Region 2'nin golleri, 22. dakikada Kelly, 39 ve 51. dakikalarda Hayes ve 83. dakikada Carr'dan gelirken, Olomouc'un tek sayısını 35. dakikada P. Navratil kaydetti.



B Grubu'nda oynanan günün diğer maçında Rus ekibi South Region, İspanya temsilcisi Castilla y Leon'u 3-2 yendi ve bronz madalyanın sahibi oldu.



TFF Hasan Doğan Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde oynanan maçta Castilla y Leon, 16 ve 19. dakikalarda Garcia Puente'nin golleriyle 2-0 öne geçti. Ancak South Region, 64. dakikada Nastavshev, 76. dakikada (penaltıdan) Khodzhumyan ve 90+2. dakikada Sokolov'un golleriyle 3-2'lik galibiyeti buldu. South Region'da 85. dakikada Khodzhumyan kırmızı kartla oyun dışı kaldı. South Region, statü gereği turnuvanın üçüncüsü olarak bronz madalyaya hak kazandı.



UEFA Regions' Cup'ta finale çıkacak ikinci takım A Grubu'nda saat 18.15'te oynanacak Ingulec-Zagreb ve Lisboa-İstanbul Bölge Karması karşılaşmalarından sonra belli olacak.



İSTANBUL / DHA